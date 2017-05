VS en EU praten verder over laptopverbod vliegverkeer Redactie 18-05-2017 08:29 print

De Verenigde Staten en de Europese Unie praten volgende week in Washington verder over hoe zij samen risico's en terreurdreiging in het luchtverkeer het hoofd kunnen bieden. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring na afloop van overleg in Brussel woensdag. De Europese Commissie had de Amerikanen uitgenodigd om opheldering te geven over hun plan om laptops, handhelds, tablets, e-readers, draadloze- en noisecancelling koptelefoons en camera's te gaan verbieden in de handbagage op vluchten vanuit de EU naar de VS.

Ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof was aanwezig. Volgens EU-bronnen heeft de Amerikaanse onderminister van binnenlandse veiligheid Elaine Duke de EU-commissarissen voor Transport en Binnenlandse Zaken en de aanwezige luchtvaart- en veiligheidsexperts uit zeven landen met grote luchtvaartbelangen "geïnformeerd over de achtergrond van het laptopverbod". Vanwege het veiligheidsaspect werd inhoudelijk verder niets naar buiten gebracht.

Volgens de verklaring hebben "de aanwezigen informatie uitgewisseld over de serieus toenemende bedreiging van luchtvaartveiligheid en de manier waarop daarmee om te gaan." Ze spraken ook over bestaande veiligheidsnormen en opsporingsmogelijkheden, "evenals over recente veiligheidsverbeteringen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan met betrekking tot grote elektronische apparaten in de ingecheckte bagage."

De Amerikanen zouden de maatregel willen nemen uit vrees voor explosieven in elektrische apparaten groter dan een telefoon. De commissie wil dat de EU een gezamenlijke positie inneemt. Volgens een diplomaat wordt de informatie nu eerst in de hoofdsteden geëvalueerd.



Een woordvoerder van de commissie zei eerder woensdag dat "elke dreiging voor de VS ook een dreiging is voor Europa. Het is belangrijk dat we samenwerken. Informatie moet worden gedeeld en het antwoord zou gemeenschappelijk moeten zijn."

De VS hanteren al een laptopverbod voor inkomende vluchten van tien vliegvelden in het Midden-Oosten. Groot-Brittannië heeft een soortgelijk verbod ingesteld voor directe vluchten vanuit Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte, Tunesië en Saudi-Arabië.

Saillant detail is dat de daadwerkelijke incidenten met bommen in elektronica allemaal draaiden om onder andere radio's die niet in de handbagage maar in de ruimbagage waren meegekomen.



