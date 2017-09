Manchester United zet Basel opzij, Benfica onderuit tegen CSKA Redactie 12-09-2017 23:29 print

Manchester United is de groepsfase begonnen met een solide overwinning op FC Basel in groep A. Romelu Lukaku maakte zijn eerste goal in de Champions League.

Paul Pogba droeg de aanvoerdersband, maar kon niet lang van die eer genieten, want de middenvelder raakte na negentien minuten geblesseerd aan de hamstring en werd vervangen door Marouane Fellaini. De invaller bewees wel meteen zijn waarde, want na 35 minuten kopte hij raak na een voorzet van Ashley Young.

Fellaini was daarmee verantwoordelijk voor het honderdste doelpunt van een Belgische speler in de geschiedenis van de Champions League. Manchester United had al eerder toe kunnen slaan, maar Romelu Lukaku had het vizier niet op scherp staan en datzelfde gold voor Henrikh Mkhitaryan, die de paal raakte. FC Basel kwam niet veel verder dan een poging van Luca Zuffi die naast ging.

In de tweede helft luisterde Lukaku zijn debuut in de Champions League alsnog op met een treffer, want op aangeven van Daley Blind kopte de spits hard binnen. Onder anderen Lukaku en Mohamed Elyounoussi lieten hierna mogelijkheden liggen, maar zes minuten voor tijd kon het thuispubliek op Old Trafford toch nog een keer juichen. De voor Juan Mata ingevallen Marcus Rashford drukte succesvol af na een lage en van richting veranderde voorzet van Fellaini en maakte zodoende zijn eerste treffer in de Champions League.

Benfica ging in eigen huis onderuit tegen CSKA Moskou. De Portugezen kwamen vroeg in de tweede helft op voorsprong dankzij Haris Seferovic, maar een rake penalty van Vitinho zorgde een klein kwartier later voor de gelijkmaker. In de 71e minuut bracht de jonge Timur Zhamaletdinov de 1-2 eindstand op het scorebord.