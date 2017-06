Van Dijk definitief niet naar Liverpool Redactie 07-06-2017 22:04 print

Virgil van Dijk komt niet langer in aanmerking voor een overstap naar Liverpool. De club is niet langer geïnteresseerd in de verdediger.

Eerder deze week ontstond er ophef over een mogelijke transfer van Van Dijk, omdat Jürgen Klopp persoonlijk met de verdediger om tafel zou hebben gezeten. De trainer van Liverpool informeerde Southampton niet, waarna de club woest reageerde.

Southampton stelde dat Liverpool de regels zou hebben overtreden, omdat het de club niet om toestemming had gevraagd voor een gesprek. Liverpool heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en heeft laten weten niet langer geïnteresseerd te zijn in Van Dijk.

"Liverpool wil spijt betuigen na de mediaspeculaties met betrekking tot Southampton en een transfer tussen beide clubs. We bieden onze excuses aan richting de eigenaar van de club, het bestuur en de supporters van Southampton voor de misverstanden die zijn ontstaan rond Van Dijk."

"We respecteren de positie van Southampton en we kunnen bevestigen dat we niet langer geïnteresseerd zijn in de speler", zo luidt het statement op de officiële website van de club.



Virgil van Dijk niet naar Liverpool (Foto: Pro Shots/Action Images)