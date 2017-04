Hamilton hoopt dat Button in Monaco racet heywoodu 13-04-2017 17:42 print

Fernando Alonso zal dit jaar de Grand Prix van Monaco niet rijden: de Spanjaard rijdt de Indy 500, zo maakte hij gisteren bekend. McLaren zal dus iemand anders in de auto moeten zetten en Jenson Button lijkt de meest logische keuze. De Brit stopte na vorig jaar, maar bleef nog wel aan als testrijder, waarbij men aangaf dat hij als het nodig was een race zou kunnen rijden.

Tijdens de personferentie voor de Grand Prix van Bahrein van komend weekeinde liet Lewis Hamilton zijn voorkeur voor de tijdelijke vervanger van Alonso al blijken. "Ik hoop dat Jenson terugkeert, het zou heel goed zijn voor de sport als hij er weer bij is", aldus Hamilton, die van 2010 tot en met 2012 Button's teamgenoot bij McLaren was.

"Ik denk nog steeds dat hij een van de beste coureurs is. Hij is van een groter kaliber en heeft veel meer ervaring dan elke andere coureur die dat stoeltje in Monaco over kan nemen", zo doelt Hamilton op de andere coureurs die McLaren onder contract heeft: Formule 2-coureurs Nyck de Vries en Nobuharu Matsushita en Formule E-coureur Oliver Turvey.

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi in november vorig jaar heeft Button geen race meer gereden, maar volgende week wordt in Bahrein twee dagen getest. McLaren zou de Brit daar al een kans kunnen geven om er weer even in te komen. McLaren-coureur Stoffel Vandoorne ziet overigens weinig problemen: "Als hij in Monaco gaat rijden heeft hij uiteindelijk maar vier races gemist, dus dat valt allemaal wel mee."

De Belg probeerde tijdens de persconferentie zelf overigens ook even de lachers op de hand te krijgen: "Ik heb besloten de 24 uur van Spa-Francorchamps te rijden en zal de GP van Hongarije missen", zei hij, maar daar werd niet op gereageerd. McLaren gaf later aan dat het inderdaad een grapje was.