CL: Real zegeviert bij Bayern, met een been in halve finale

Real Madrid is dicht bij een plaats in de halve finale van de Champions League. De Madrilenen zegevierden met 1-2 bij Bayern München dat volgende week dinsdag in de Spaanse hoofdstad moet proberen de achterstand weg te poetsen.

Bayern moest in het eigen stadion topschutter Robert Lewandowski missen die kampt met een schouderblessure, al was dit in de eerste helft niet te zien. Na een kans voor Karim Benzema nam Bayern het initiatief waarbij Arturo Vidal zich liet gelden. De Chileen kopte al vroeg een bal goed binnen en had even later de score kunnen verdubbelen, maar kopte een voorzet van Arjen Robben over. Ook miste hij nog een strafschop na een handsbal van Dani Carvajal.

Na de pauze kwam een herboren Real Madrid uit de kleedkamers dat via Cristiano Ronaldo al snel op gelijke hoogte kwam. Even later werd een kopbal van Gareth Bale knap gekeerd.

Daarna ging het mis voor de thuisclub die Javi Martínez twee keer geel zag krijgen voor twee overtredingen binnen enkele minuten op Ronaldo. De Portugees deelde vervolgens zelf de genadeklap uit door een balletje binnen te tikken uit de rebound nadat Manuel Neuer al twee inzetten gekeerd had.