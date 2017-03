Namen agenten zaak Henriquez blijven geheim Redactie 31-03-2017 18:14 print

De nabestaanden van Mitch Henriquez krijgen niet te horen hoe de agenten heten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van de Arubaan twee jaar geleden. Dat heeft de rechter vrijdag besloten na een door de familie aangespannen kort geding.

Door het afschermen van de agenten voelen de familieleden zich belemmerd om een eigen onderzoek te doen naar hen. Ook vinden ze het onnodig en kwetsend dat ze niet weten wie er betrokken is bij de dood van hun familielid, motiveerde hun advocaat Richard Korver vorige week de wens van de nabestaanden. De moeder van Henriquez vertelde de rechter in tranen dat ze de agenten in de ogen wil kijken. ,,Ik wil ze zien. Dan kan mijn hart rust krijgen."

De 42-jarige Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden na een muziekfestival in Den Haag.



Namen agenten zaak Henriquez blijven geheim (Foto: ANP)