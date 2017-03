Sheldon-spinoff Big Bang Theory gaat door Redactie 14-03-2017 06:23 print

Na maanden van speculatie is het sinds maandag officieel: er is een spinoff in de maak van The Big Bang Theory. Daarin staan de jonge jaren van Sheldon Cooper centraal.

Jon Favreau is aangenomen als regisseur en producent van de serie. De jonge Sheldon wordt gespeeld door Iain Armitage. De achtjarige acteur is momenteel te zien als de zoon van Shailene Woodley in HBO-serie Big Little Lies.

Ook Jim Parsons, die Sheldon speelt in The Big Bang Theory, heeft een rol in het nieuwe programma. Hij gaat als voice-over aan de slag. The Young Sheldon wordt volgens Variety in het volgende televisieseizoen uitgezonden.



Sheldon-spinoff Big Bang Theory gaat door (Foto: BuzzE)