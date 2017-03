'Nog een Uncharted-game onwaarschijnlijk'

De aankomende standalone-uitbreiding van Uncharted 4: A Thief's End is hoogstwaarschijnlijk het laatste wat we gaan zien van de Uncharted-reeks. In de uitbreiding The Lost Legacy speel je een alternatieve verhaallijn met de twee chicks Nadine Ross en Chloe Frazer in de hoofdrol.

Ontwikkelaar Naughty Dog heeft in een interview met Game Informer gezegd dat Uncharted: The Lost Legacy zeer waarschijnlijk de afsluiter is voor de serie. De uitbreiding werd aangekondigd tijdens de PlayStation Experience van vorig jaar. "Zeg nooit nooit, maar nog een Uncharted-game is onwaarschijnlijk. Bovendien hebben we onze handen vol aan The Last of Us 2 en er zijn veel andere terreinen die we graag willen verkennen", aldus Evan Wells, medeoprichter van Naughty Dog. Een releasedatum voor The Lost Legacy is er nog niet.