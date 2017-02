Van As: "Vertrouwen in Petrovic blijft"

De baan van Zeljko Petrovic lijkt in Den Haag niet in gevaar te zijn. Ondanks de tegenvallende prestaties van ADO Den Haag blijft de clubleiding achter de Montenegrijnse coach staan. Volgens manager voetbalzaken Jeffrey van As is het geduld van de club niet eindig, maar ze houden voorlopig vertrouwen in Petrovic. Zolang nacompetitievoetbal wordt afgewend lijkt er geen probleem.

De ADO-aanhang was afgelopen weekend minder tevreden. 150 ontevreden Haagse supporters kwamen verhaal halen en eisten het ontslag van Petrovic na alweer een nederlaag. De club is inmiddels afgegleden naar de 16e plaats, dat terwijl ze de eerste 3 wedstrijden nog wisten te winnen. Sindsdien hebben ze verreweg het minste punten in de eredivisie gehaald.

Van As: 'Of hij de tijd krijgt? Wat mij betreft wel. Ik ben niet in paniek. Er zijn meer clubs waar wat aan de hand is', doelde van As wellicht op de zuiderburen van Sparta Rotterdam, die al acht wedstrijden niet meer wisten te winnen in de Eredivisie en ondanks de halve finale in de beker ook in de twee recente wedstrijden in dat toernooi het zeer lastig had. Desalniettemin zal ADO niet tevreden kunnen zijn over de prestaties en is het noodzakelijk dat de punten gepakt worden. Tegen hekkensluiter Go Ahead lijkt dat komend weekend de uitgelezen kans, maar het gevaar is ook groot: Bij verlies zou ADO zichzelf al in het beste geval op de zeventiende plaats vinden.