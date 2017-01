Toeschouwer overlijdt na crash Rally van Monte Carlo Peterselieman 20-01-2017 09:41 print

Bij de Rally van Monte Carlo is gisteravond na een crash van coureur Hayden Paddon een toeschouwer overleden. De Nieuw-Zeelander crashte met zijn Hyundai i20 Coupe WRC bij het ingaan van een bocht en raakte een 50-jarige Spanjaard die foto's aan het maken was. Zowel de organisatie als Hyundai hebben haar medeleven aan de nabestaanden betuigd.

De organisatie gaf een verklaring af. "De toeschouwer werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Nice. Ondanks alle inspanningen van de medische ploeg, is hij overleden."

Het ongeval gebeurde al tijdens de eerste proef van de wedstrijd, bijna aan het einde van het parcours. De auto van Paddon begon te spinnen en klapte rechts tegen een rotsblok. De auto kwam op zijn zij tot stilstand, waarbij Paddon en zijn navigator John Kennard ongedeerd waren. Dat gold niet voor de toeschouwer die vol geraakt werd en door de lucht vloog. Pogingen om hem te reanimeren waren tevergeefs. De organisatie heeft daarop de proef afgelast.

Romain Degeer, een jonge Belgische coureur die toevallig in de buurt was, verklaarde aan La Dernière Heure dat de Spaanse toeschouwer onverantwoorde risico's nam. "We stonden amper tien meter verderop. We zagen hoe de man een Go Pro camera op de weg zette en dan een meter verderop tegen de rotswand ging staan. Iedereen riep hem nog toe om daar niet te gaan staan. Hij luisterde niet en toen de wagen van Paddon slipte, werd hij gegrepen."

"Het slachtoffer vloog omhoog en viel met zijn hoofd naar beneden weer op de weg. Een brandweerman probeerde de man nog vruchteloos te redden met hartmassage. Een minuut lang voelde hij nog een polsslag, maar daarna niets meer. Het duurde enorm lang voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen, wel 20 minuten. Toen was het slachtoffer al een tijdje overleden."

Bekijk hieronder de schokkende beelden van het ongeval: