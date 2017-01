Alle teams play-offs NFL bekend

Zondag werd de laatste speelronde in het reguliere seizoen van de NFL gespeeld. De Green Bay Packers en de Detroit Lions zijn de laatste twee teams die zich plaatsen voor de play-offs. De Packers pakken door de overwinning op de Lions de NFC North divisietitel. De Oakland Raiders zien de AFC West divisietitel naar de Kansas City Chiefs gaan na een nederlaag tegen de Denver Broncos.



American Football Conference

In de AFC waren alle teams voor de play-offs al bekend. De New England Patriots versloegen de Miami Dolphins in Miami en verzekerden zichzelf van een eerste plaats. Hierdoor mogen de Patriots niet alleen het ‘wildcard weekend’ overslaan, maar spelen ze alle wedstrijden in hun eigen Gillette Stadium in Foxborough. De verliezende Dolphins mogen ook naar de play-offs en zijn geplaatst als zesde.

Het verlies van quarterback Derek Carr heeft Oakland Raiders meteen veel pijn gedaan. De Raiders verloren kansloos met 6-24 van de Denver Broncos en zagen de AFC West divisietitel naar de Kansas City Chiefs gaan, die deden wat ze moesten doen met een 27-37 overwinning op de San Diego Chargers. Door het binnenhalen van de divisietitel zijn de Chiefs als tweede geplaatst en krijgen ze een ‘first-round bye’ en minstens één thuiswedstrijd toebedeeld. De Raiders vallen door hun nederlaag terug en zijn geplaatst als vijfde.

De Pittsburgh Steelers en de Houston Texans waren al geplaatst als respectievelijke derde en vierde en hadden weinig reden om voluit te gaan tijdens de laatste speelronde. De Steelers kozen er voor om belangrijke spelers zoals quarterback Ben Roethlisberger, running-back Le’Veon Bell en wide-receiver Antonio Brown niet op te stellen. Toch wisten de sterk afgezwakte Steelers in over-time met 27-24 te winnen van de Cleveland Browns, die erg dichtbij hun tweede overwinning van het seizoen kwamen.

De Texans verloren uit met 24-17 van de Tennessee Titans. Texans-quarterback Tom Savage moest voor de rust van het veld in verband met een hersenschudding. Savage verving een paar weken geleden nog de slecht presterende Texans-quarterback Brock Osweiler. Het is nog niet duidelijk of Savage komende zaterdag kan starten tegen de Oakland Raiders.

National Football Conference

In de AFC waren nog vier teams in de race voor de twee overgebleven plekken. De Green Bay Packers en de Detriot Lions stonden er het beste voor, maar ook de de Washington Redskins en de Tampa Bay Buccaneers maakten nog kans. De Buccaneers hadden echter wel een wonder nodig om de play-offs te halen. De Buccaneers moesten winnen van de Panthers, maar liefst zes andere wedstrijden moesten eindigen met de ‘juiste’ winnaar en de wedstrijd tussen de New York Giants en Washington Redskins moest eindigen in een gelijkspel. De Buccaneers wisten te winnen van de Panthers, maar toen de Dallas Cowboys al vroeg op de avond verloren van de Philadelphia Eagles was het duidelijk dat er geen groot wonder ging gebeuren.

De Washington Redskins stonden aan het begin van de avond er goed voor. Er werd gespeeld tegen de al geplaatste New York Giants en bij winst waren de Redskins zo goed als zeker van een plek in de play-offs. De Giants lieten al vroeg merken dat ze niet van plan waren om de Redskins iets cadeau te geven en kwamen redelijk snel op een voorsprong van tien punten. De Redskins leken in het vierde kwart alsnog terug te komen, maar met enkele minuten te spelen gooide Redskins-quarterback Kirk Cousins een ongelukkige bal die werd onderschept door de verdediging van de Giants.

De als eerste geplaatste Cowboys gingen tijdens de wedstrijd tegen de Eagles niet meer voluit. De startende quarterback Dak Prescott speelde maar enkele minuten en werd vervangen door veteraan Tony Romo. Romo raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd en moest noodgedwongen zijn plek afstaan aan rookie Prescott, die meteen indruk wist te maken. Door het goede spel van Prescott werd besloten om Romo niet meer terug te laten keren als starter. De wedstrijd tegen de Eagles was een mooi moment om Romo toch nog een keer het veld op te laten gaan. Romo maakte hier dankbaar gebruik van en liet zien waarom hij nog steeds een prima quarterback is. De Cowboys legden onder leiding van Romo in nog geen drie minuten een afstand van 81 yards af. Een korte pass van Romo naar wide-receiver Terrell Williams resulteerde uiteindelijk in een touchdown. Gedurende de rest van de wedstrijd speelde quarterback Mark Sanchez, die geen goede indruk achter liet. De Cowboys kwamen mede dankzij het slechte spel van Sanchez niet meer tot scoren en verloren met 13-27. De Cowboys mogen na een week rust spelen in hun eigen prachtige AT&T Stadium in Arlington.

De Atlanta Falcons wonnen thuis in een ware shoot-out van de New Orleans Saints. Beide teams konden de aanval van het andere team niet stoppen en er werden maar liefst 70 punten gescoord. De Falcons zijn na deze overwinning geplaatst als tweede en mogen net als de Cowboys de eerste week overslaan om vervolgens minstens één thuiswedstrijd te mogen spelen. De Seattle Seahawks wisten in een spannende wedstrijd met 23-25 te winnen van de San Francisco 49ers en plaatsen zich hierdoor als derde voor de play-offs.

Door de nederlaag van de Redskins was de 'Sunday Night Football'-wedstrijd tussen de Green Bay Packers en de Detroit Lions opeens niet zo spannend meer. Beide teams waren nu zeker van een plek in de play-offs. Er stond echter nog wel genoeg op het spel aangezien de winnaar de NFC North divisietitel zou binnenhalen en dus een hogere plaatsing zou krijgen tijdens de play-offs. De Lions, die al sinds 1993 geen divisietitel meer hebben gewonnen, konden het ook dit jaar weer niet waarmaken. De Packers hadden de wedstrijd van begin tot einde onder controle en wonnen uiteindelijk met 24-31. De Packers behalen met de overwinning de vijfde NFC North divisietitel in zes jaar tijd en gaan voor de achtste keer op rij naar de play-offs.

Uitslagen week 17

Baltimore Ravens 10 @ Cincinnati Bengals 27

Jacksonville Jaguars 20 @ Indianapolis 24

New England Patriots 35 @ Miami Dolphins 14

Chicago Bears 10 @ Minnesota Vikings 38

Buffalo Bills 10 @ New York Jets 30

Dallas Cowboys 13 @ Philadelphia Eagles 27

Cleveland Browns 24 @ Pittsburgh Steelers 27 (na over-time)

Carolina Panthers 16 @ Tampa Bay Buccaneers 17

Houston Texans 17 @ Tennessee Titans 24

New Orleans Saints 32 @ Atlanta Falcons 38

Oakland Raiders 6 @ Denver Broncos 24

Arizona Cardinals 44 @ Los Angeles Rams 6

Kansas City Chiefs 37 @ San Diego Chargers 27

Seattle Seahawks 25 @ San Francisco 49ers 23

New York Giants 19 @ Washington Redskins 10

Green Bay Packers 31 @ Detroit Lions 24



Wildcard weekend speelschema

Zaterdag 7 januari

Oakland Raiders (5) @ Houston Texans (4)

Detroit Lions (6) @ Seattle Seahawks (3)

Zondag 8 januari

Miami Dolphins (6) @ Pittsburgh Steelers (3)

New York Giants (5) @ Green Bay Packers (4)

