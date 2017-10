Grote partij coke tussen levensmiddelen Redactie 04-10-2017 21:46 print

De politie heeft bij een bedrijf in Nijkerk (Gelderland) 65 kilo cocaïne gevonden. De partij drugs was verstopt tussen levensmiddelen. De eigenaar van het bedrijf waar de cocaïne lag, wordt niet verdacht van betrokkenheid, vertelde een woordvoerster. De recherche doet verder onderzoek. Er is nog niemand opgepakt.

Tussen wat voor levensmiddelen de drugs zaten verstopt wil de politie momenteel niet kwijt. De vondst volgde op tips, zegt de woordvoerster. Ze waagde zich niet aan een inschatting van de waarde van de coke.

Volgens een overzicht van verslavingsinstelling Jellinek kost cocaïne tussen de 40 en 70 euro per gram. Afgaande op die bedragen zou deze partij dus een straatwaarde van zeker 2,6 miljoen euro hebben.



Grote partij coke tussen levensmiddelen (Foto: ANP)