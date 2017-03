Mascherano na megastunt Barça: "Altijd het geloof gehouden" Redactie 09-03-2017 12:48 print

Javier Mascherano kan zijn geluk niet op na het bereiken van de kwartfinale van de Champions League. Hij heeft geen moment getwijfeld.

Barcelona maakte het onmogelijke mogelijk door met 6-1 te winnen van Paris Saint-Germain. Daarmee werd de 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd van de achtste finales uitgevlakt. "We hadden een wedstrijd zoals dit nodig om terug te keren. Voor aanvang wisten we dat het heel moeilijk zou worden", zegt Mascherano tegen Veronica.

"We moesten een hoop teweegbrengen. Het belangrijkste was dat we altijd in deze terugkeer hebben geloofd. Zelfs na de goal van Cavani. De ploeg bleef op dezelfde manier spelen. We hadden haast, dat is duidelijk. We bleven het proberen. Een geweldige wedstrijd. De laatste vijf minuten en de blessuretijd waren knettergek."