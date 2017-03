FOK! Wat een weer: zon of bewolking

Komt men in maart omweer tegen, dan krijgt men in juli regen.

Môgge

Het was hier gisteren nog best wel aardig weer. Het was droog en de zon scheen zo af en toe door de wolken. De afgelopen nacht waren er in het oosten van het land opklaringen; in het westen overheerste de bewolking. Daar is sporadisch ook wat regen uit gevallen, maar op de meeste plaatsen was het droog.

Vandaag is er in het westen vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen, in het oosten blijft het droog en komt de zon zo af en toe weer even kijken. In de middag komt er bewolking opzetten vanuit het zuiden, gevolgd door buiige regen. Vanavond regent het zelfs even stevig door en kan er ook onweer ontstaan. De temperatuur ligt hoog met 11 graden in het westen tot lokaal 15 in het oosten.

De komende dagen wordt het wisselvallig met de eerste dagen geregeld buien, later in de week neemt de neerslagkans af.

Een fijne zaterdag! Maak er wat van en als je in de gelegenheid bent, maak wat leuke weerfoto's en stuur ze naar [email protected]

Tot morgen!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:17 Zon onder: 18:25 Zonkracht: 2/ 1







Luuntje maakte deze foto in de buurt van Heerlen (Foto: Luuntje)

