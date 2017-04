Terroristen kansloos bij Tottenham Hotspur heywoodu 17-04-2017 22:42 print

We leven in roerige tijden en dus is ook bij iets relatief onschuldigs als een voetbalwedstrijd zware beveiliging nodig. Tottenham Hotspur strijdt om de titel in de Premier League en één ding is zeker: terroristen zijn er volkomen kansloos. De club uit Londen heeft massale beveiliging ingezet, zo is te zien op beelden van afgelopen weekeinde, toen de Spurs thuis met 4-0 wonnen van Bournemouth.

Massale beveiliging bij Tottenham Hotspur (Bron: YouTube)

Volgens geruchten op social media is dit icoon van veiligheid overigens ontslagen, waardoor de onneembare vesting van de Spurs helaas een stukje minder onneembaar is geworden.