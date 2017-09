Daedelic Entertainment op Gamescom

Daedelic Entertainment geldt als een van de grootste spelers in de Duitse gamesindustrie, dus zeker op een evenement op eigen grond zoals Gamescom mag de ontwikkelaar niet ontbreken. Tijdens gamescom had ik een afspraak met Daedelic om twee van hun nieuwe games te proberen: Aer: Memories of Old en het tweede deel van Pillars of the Earth.

Aer: Memories of Old

De eerste game die ik speelde was Aer: Memories of Old. Aer speelt zich af in een wereld die eerst geregeerd werd door oude goden, maar die vervolgens de wereld hebben verlaten na een catastrofe die in de game de Great Divide wordt genoemd: hierbij werd de wereld opgebroken in een aantal vliegende eilanden. Nu dreigt er een groot gevaar en moet je met pilgrim Auk op zoek naar de drie tempels van de goden om zo een manier te vinden om het tij te keren.

Auk kan dit doen door zichzelf in een kleurrijke vogel te veranderen (tegelijkertijd ook een van de meest coole features van de game) om zo van eiland naar eiland te vliegen. Het vliegen is fantastisch, waarbij je steeds meer snelheid opbouwt en door wolken scheurt, en het grootste gedeelte van de game was ik dan ook gewoon bezig om de hele map over te vliegen om letterlijk vrij als een vogel te zijn.

Vanaf het moment dat je uit de tutorial komt ben je vrij om met Auk te gaan en staan waar je wilt, en ligt de hele speelbare wereld voor je open. Ontwikkelaar Forgotten Key studios biedt je verder alleen één NPC die je vaag een richting op wijst waar je heen moet – voor de rest biedt Aer geen enkele houvast. Naast de vrijheid om te doen en te laten wat je wilt moet Aer het voornamelijk hebben van de Artstyle. Deze is eenvoudig en kubistisch, vergelijkbaar met de stijl van Volume van Mike Bithell. Verder heeft Aer een uitgebreid kleurenpalet en en voor iemand die een zwak heeft voor kleurrijke games wordt Aer zo alleen maar leuker om te ontdekken.

De hele game heeft een Myst- en Zelda-sfeertje om zich heen, waarbij je puzzels oplost en nieuwe gebieden ontdekt. De puzzels die ik tegenkwam waren niet bijster ingewikkeld – maar Forgotten Key studios belooft dat naarmate je de tempels in gaat de puzzels ingewikkelder worden. Echte hersenbrekers zullen het waarschijnlijk niet worden, want Forgotten Key wil dat je voornamelijk geniet van de sfeer en het vliegen met Auk.

Aer: Memories of Old zal waarschijnlijk een leuke toevoeging zijn voor de mensen die te spreken waren over games zoals Absu en Journey, games waarbij het voornamelijk ging om de ervaring en het relaxen. De puzzels dienen daarbij voornamelijk meer als afwisseling dan als eigenlijk doel, maar verder zijn er ook nog een hoop geheimen te vinden. Aer is een game voor de ontdekkers pur sang: voor de mensen die wel te porren zijn voor een kleurrijke pelgrimstocht wordt Aer: Memories of Old een game om in de gaten te houden.

Aer: Memories of Old komt op 25 oktober uit voor pc, Xbox One en PlayStation 4.

Pillars of the Earth

De preview van Pillars of the Earth is vrij van spoilers.

De tweede game tijdens de demo was Pillars of the Earth, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ken Follett. Het geldt als Follett’s bestverkopende werk en Deadelic probeert het boek in drie delen in een game tot leven te brengen: het eerste deel, From the Ashes, is nu al te spelen op Steam als je geïnteresseerd bent en tijdens de demo mocht ik aan de slag met het tweede deel, Sowing the Wind.

Pillars of the Earth werd geroemd om zijn historische accuraatheid, inclusief de minder romantische kanten van de late middeleeuwen. Het is dan goed om te zien dat ook Daedelic dat laatste niet schuwt in de adaptatie van het verhaal met onder andere moord, verminking en slechte leefomstandigheden. Ondanks dat je zelf kunt bepalen wat de personages zeggen tijdens het spelen, is het nog wel de vraag in hoeverre je de ruimte krijgt om zelf je eigen lijn te bepalen in een verhaal dat al helemaal tot de letter is uitgeschreven.

From the Ashes werd al geprezen vanwege zijn prachtige achtergronden en die lijn wordt doorgezet in Sowing the Wind. Alle achtergronden zijn met de hand getekend en zien er weer prachtig uit, en ook de bewegende elementen zoals de speelbare personages passen goed in het geheel. Het kleurenpalet was wel aan de grauwe kant voor mijn smaak, maar past daarnaast ook weer goed bij het realistische verhaal van Follet en bij de setting van Engeland in de twaalfde eeuw.

Pillars of the Earth komt op mij over als een knikje naar de fans van het originele boek van Follett, maar ook de mensen die wel te porren zijn voor een goed fantasyverhaal met een sterke historische achtergrond zullen voor deze point-and-click te porren zijn. Echt veel vrijheid om de hele ervaring naar je eigen hand te zetten zul je niet hebben, maar mensen die op een regenachtige zondagavond van een goed verhaal willen genieten en toch wat meer visueel ingesteld zijn zullen zich prima met Pillars of the Earth vermaken.

Sowing the Wind komt in december uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het derde deel, Eye of the Storm, volgt in het eerste kwartaal van 2018.