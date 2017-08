Uncharted's Gouden PlayStation-Actie

De schattenjacht naar de gouden PlayStation 4 in Rotterdam verliep anders dan wij hadden verwacht. De spelregels waren een beetje aangepast en veel deelnemers waren verrast door de moeilijkheidsgraad van de opdrachten. De winnaar was dan ook erg gelukkig met de hoofdprijs.

Het terrein waar de jacht plaatsvond was Ons Park op het Noordereiland in Rotterdam. Dat was op zich makkelijk te vinden. Het weer was heerlijk zacht en dat hielp mee. Ruim voor 14:00 waren er reeds gamers terloops aan het zoeken naar aanwijzingen. De contactpersonen van Sony waren onopvallend gekleed, maar werden toch ontdekt. Toen bleek het om een heuse puzzeltocht te gaan. Door het park waren tips, hints, aanwijzingen en rekensommen verstopt. Als je alle opdrachten juist had uitgevoerd, dan had je vier cijfers. Dan moest je je melden bij de contactpersonen en kreeg je een lastige vraag die over de Uncharted-serie ging. Als je die ook goed had, dan kon je één poging wagen om de vier cijfers in de juiste volgorde te noemen. Had je ook die drempel overwonnen, dan was het zaak om die ene koffer te kiezen met de gouden PlayStation. Er was ook een groepje aanwezig, maar daarvan mocht er slechts één lid een poging wagen, om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Erg strenge regels, waar niet van afgeweken werd.

De grote hoofdprijs en de hoge moeilijkheid lokte niet erg veel hulpvaardigheid uit bij de deelnemers onderling. De eerste hint was snel gevonden en de verwijzing naar de tweede vindplaats ging ook goed. Toen werd het meteen stukken moeilijker. Zoals je ziet was er een cijfer zelfs verstopt in een put. Daarnaast is het park een populaire uitlaatplek voor honden en het was een uitdaging om hints te vinden zonder je schoenen vies te maken. De rebus bij de tweede locatie duidde op een glijbaan in de buurt, waar het niveau weer een stukje omhoog ging.

De rekensommen waren erg goed verstopt en de originele typografie zette mij ook op het verkeerde been. Na het sturen van de sms en het vinden van het laatste cijfer hadden de eerste drie bollebozen onafhankelijk van elkaar alle cijfers compleet. De eerste twee wisten helaas het antwoord op de vraag niet en de derde had de cijfers niet in de juiste volgorde. Voor degenen die hun kennis willen testen, de vraag luidde: “Drake gelooft dat een personage tweemaal is gestorven in de Uncharted-series. Wie is dit personage?” Het antwoord staat helemaal onderaan.

Na anderhalf uur waren er de eersten opgevers, die alle hoop lieten varen. Ook ik had geen hoop meer: ik had moeite om alle hints te vinden en kwam niet uit een rebus. FOK!ker psycodelick kwam langs en loste meteen de rebus op en vond twee hints op rij. Toen was er een gejuich en de winnaar was reeds bekend. Tyrell uit Hoogvliet had alle puzzels opgelost, de correcte cijfervolgorde gegokt en de juiste kist gekozen! Hij had vogelpoep aan zijn handen gekregen op jacht naar de hints en moest een vriend met een wiskundeknobbel bellen voor de sommen. Omdat hij alle delen reeds had gespeeld, was de vraag voor hem niet lastig. Het kiezen van de volgorde en de kist was geluk. Hij was nog aan het trillen op zijn benen van ongeloof toen de rest van het deelnemersveld met hernieuwde inspanning door ging zoeken naar de verborgen hints. Er was immers nog een gouden controller te winnen. Helaas is het verder niemand gelukt en de tweede kist bleef dan ook gesloten.

Het was een enerverende dag vol hersenkrakers in een park waar ik het bestaan hiervoor niet eens vermoedde. Uncharted – The Lost Legacy komt 22 augustus exclusief uit op PlayStation 4 voor ongeveer €39,-. Als je een preorder plaatst dan krijg je er Jak and Daxter: The Precursor Legacy bij. Het antwoord op de vraag was natuurlijk Sully, maar alleen zijn volledige naam werd goedgerekend, te weten ‘Victor Sullivan’.