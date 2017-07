Tekken Toernooi Tattakai Holland XL PoeHao 14-07-2017 14:00 print

Afgelopen zondag was de Tekken World Tour voor het eerst in Nederland. Een speciale aangelegenheid waar FOK! natuurlijk bij moest zijn. PoeHao trok de stoute schoenen aan en deed mee met het toernooi met FOK!ker trigo als coach. Het was prachtig weer en dat zorgt meteen voor een goede stemming bij iedereen. Onder de naam Tattakai Holland XL stroomde het Patronaat in Haarlem vol met virtuele vechtersbazen.

Te populair

De Nederlandse Tekken-vereniging TekkenZone mocht in samenwerking met het Patronaat in Haarlem de boel organiseren. Er was in ieder geval genoeg animo. In totaal waren er meer dan 160 deelnemers. Dit bleek ook meteen het grootste knelpunt te zijn. Er waren zoveel aanmeldingen dat er om 12:30 nog steeds een rij voor de deur van het Patronaat was. Dit zorgde er onder andere voor dat het toernooi pas om 15:20 van start kon gaan. De planning was om vier uur eerder al te beginnen. Veel spelers waren dus moe van de spanning.

Aankleding

Het Patronaat is een mooie locatie en de zaal en toiletten waren prima in orde. Er was alleen weinig versierd en we keken dus naar zwarte muren. Ook hoopte ik leuke T-shirts te kunnen kopen, maar helaas was er geen merchandise beschikbaar. Het toernooi werd opgefleurd door een optreden van Shaolin Centrum Haarlem.

Onbekende regels

Van tevoren was er op de website van TekkenZone bekendgemaakt wat de regels waren. Ook kon iedereen de officiële regels van Bandai Namco downloaden. Helaas werden niet alle regels nagevolgd, wat zorgde voor extra onduidelijkheid. Zo mocht er volgens TekkenZone geen drinken meegenomen worden en zou er drank tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar zijn. In de praktijk mochten meegebrachte drankjes straffeloos genuttigd worden en waren alle drankjes te koop voor €2,30. Bandai Namco stelde dat het publiek op afstand moest zijn van de spelers. Alleen de coaches mochten gedurende één minuut tussen de wedstrijden door contact hebben met de deelnemers. Zoals op de beelden duidelijk te zien is, was iedereen in dezelfde zaal. Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar het geeft een duidelijk beeld.

Chaotisch

Later begonnen, onduidelijke regels en een gebrekkige communicatie. Dat waren de grootste problemen. Iedere pool had een poolleider, maar het was onduidelijk wie dat was. Alle pools stonden online, maar de URL was niet bekend. Sommige pools hadden slechts één PlayStation 4 ter beschikking.

Sfeer

Ondanks alles was de sfeer erg goed. Er werd niet gevloekt of gescholden, maar wel telefoonnummers en gamer tags uitgewisseld. De veteranen waren ook niet te beroerd om tips te delen met groentjes zoals PoeHao. We hebben gamers ontmoet uit Denemarken, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. PoeHao werd helaas reeds in de pool uitgeschakeld door zijn achilleshiel: een té aanvallende houding gecombineerd met een zwakke verdediging. De Nederlandse eer werd hooggehouden door Malekith die de finale haalde. Hoe het verder afliep kun je zien in onderstaande stream vanaf 9:25:24 en verder. Sommige momenten waren zo spannend dat de commentatoren niet eens durfden te kijken.

Conclusie

Deze editie van Tekken in Nederland had duidelijk last van kinderziektes. Ondanks alles was het een leuke dag, maar uiteindelijk veel vermoeiender dan nodig. Het volgende toernooi kan in ieder geval weer op onze aanwezigheid rekenen. Mocht je na het zien van de stream denken dat jij minstens zo goed bent, 11 en 12 september zijn er online rondes.