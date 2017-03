Win The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition PoeHao 15-03-2017 14:01 print

In overleg met NeocoreGames mogen we een exemplaar van The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition voor PlayStation 4 weggeven. Wie de leukste kleding voor Lady Katarina suggereert, die wint deze toffe hack ’n slash-game. Lees alvast onze review voor inspiratie.

Kleding

Hiermee wordt dus bedoeld iets waarmee ze ten minste haar edele delen bedekt. Dus met een hoedje alleen kom je er niet. Gezien de ontwikkelingen in MMORPG’s kunnen wij bikini’s niet afkeuren, maar probeer vooral origineel en creatief te zijn. De kleding moet uiteraard bij een cynische adellijke dame van stand passen die in een steampunk-maatschappij is opgegroeid en een voorliefde heeft voor bizarre experimenten, occulte rituelen en het drukken op grote rode knoppen.

Deadline

Post je creaties hieronder voor zondag 19 maart om 23:59 om mee te kunnen doen. Veel succes!