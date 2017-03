Fotospecial: Freestyle Motocross

Nederland is redelijk motorsportgek, ondanks dat we in de meeste disciplines geen hele hoge ogen gooien. De uitzondering op dit statement is natuurlijk Jeffrey Herlings, die al jaren de MX2-klasse in de motocross domineert en het dit seizoen op het hoogste niveau, de MXGP, gaat proberen. Daarnaast doen coureurs als Michael van der Mark (World Superbike) en Bo Bendsneyder (Moto3) het uitstekend.

Er bestaat echter ook een motocrossdiscipline waar maar weinig Nederlanders überhaupt van gehoord hebben. Hooguit hebben ze eens wat jongens over schansen zien springen op de Zwarte Cross. Toch is het Freestyle Motocross (FMX) wel een officiële discipline onder de paraplu van de FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) met een officieel wereldkampioenschap.



Tom Pagès bracht als eerste de bike flip vanuit het BMX naar het FMX (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)

De sport is voorgekomen uit de Supercross in Amerika. De rijders waren het strakke keurslijf van de Japanse fabrieksteams zat en gingen in hun vrije tijd met een groepje erop uit. Het Amerikaanse landschap leent zich uitstekend voor lange tochten door de wilde natuur. En mannen zouden geen mannen zijn, als ze elkaar niet zouden uitdagen om die ene sprong, die eigenlijk nét niet kan, toch te wagen. Deze uitdagingen werden steeds groter en zo werd de FMX geboren. Vele underground films, geïnspireerd op de destijds populaire snowboardfilms, werden verkocht aan jonge motorcrossers, die hierdoor geïnspireerd raakten om er nog weer een schepje bovenop te doen. De motoren werden een beetje aangepast met gaten in het plastic om beter de motor terug te kunnen grijpen en zogenaamde flip levers om weerstand te hebben zodat je zelf weer terug op de motor komt na een truc over het stuur.



De veel besproken cheater ramp, met Tom Pagès die een front flip flair uitvoert (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)

In 1999 maakte FMX haar debuut op de X Games en drie jaar later werd tijdens de X Games de eerste backflip op een motor succesvol geland door Mike Metzger. Tegenwoordig zijn er een aantal evenementen in het jaar waarbij de wereldtop van de sport samen komt. X Games is hiervan de bekendste, maar de Red Bull X-Fighters is het meest spectaculair. Dit zijn ééndaagse evenementen waarna de kampioen wordt gekroond.

Zoals eerder vermeld is er ook een officieel wereldkampioenschap en wel onder de naam Night of the Jumps, te zien op Eurosport 2. Dit WK wordt, net als de MotoGP en MXGP, uitgevochten over verschillende evenementen verspreid over de wereld. De trucs zijn tegenwoordig zo ver ontwikkeld dat een simpele backflip nauwelijks punten meer oplevert, een zogenaamde Dead Sailor. Daarnaast zijn er een aantal grote shows waarbij het draait om puur entertainment. Bekend is natuurlijk Nitro Circus, met Travis Pastrana en consorten.



Josh Sheehan schudt een double flip even uit zn mouw (not...) (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)

Momenteel zijn er een aantal toppers, te beginnen met de Fransman Tom Pagès, de grote innovator. Hij heeft de special flip, bike flip (waarbij de motor draait en niet de rijder) en als laatste de frontflip flair uitgevonden. Hij komt steeds weer met wat nieuws, soms met een aangepaste schans, zoals bij z'n frontflip flair. Er is veel discussie over de introductie van zogenaamde cheater ramps: schansen die de rijders helpen (sneller) te roteren. Niet iedereen heeft de mogelijkheden om op zo’n schans te trainen en vele rijders lopen zo dus een steeds grotere achterstand op. Er is ook een kamp puristen die de freestyle motocross zo techniekarm mogelijk willen houden en op andere manieren de sport willen innoveren.



Clinton Moore gaat voor een zogenaamde body varial, waarbij niet de motor, maar de rijder roteert: de Volt (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)

Een andere topper momenteel is Josh Sheehan (Sheeny), die bekend is geworden met z’n double backflips. Hij heeft zelfs een triple backflip geland (zonder airbags) in de achtertuin van Travis Pastrana. Ook de Australiër Clinton Moore is hard aan het trainen om een aantal van Tom Pagès' trucs te kopiëren en te verbeteren - zoals de bike flip op een normale schans en landing in plaats van op een quarterpipe zoals Pagès. Hij heeft in 2015 Pagès verslagen en de Red Bull X-Fighters World Tour gewonnen. Ook de Nieuw-Zeelander Levi Sherwood gooit hoge ogen. De extreem flexibele Kiwi won in 2016 de freestylecompetitie van de eerste editie van de Nitro World Games, een nieuwe competitie waarbij innovatie hoog in het vaandel staat.

Impressie van de X-Fighters en een interview met Levi Sherwood door Martin Zöllner, @deadsailorxtreme op Instagram (Bron: YouTube)

Helaas, omdat veel tegenwoordig toch om geld draait, rijden deze jongens geen WK meer. Dat wil niet zeggen dat het niveau van het WK laag is. Ook hier rijden X-Fighters-winnaars (Rob Adelberg) voor de wereldtitel. Rémi Bizouard (Frankrijk, drievoudig wereldkampioen in 2008, 2009, 2012), Libor Podmol (Tsjechië, wereldkampioen in 2010), David Rinaldo (Frankrijk, wereldkampioen in 2013) en huidig drievoudig wereldkampioen Maikel Melero (Spanje, wereldkampioen in 2014, 2015, 2016) naderen elkaar steeds dichter qua niveau en ook jonge rijders als Petr Pilát (Tsjechië), Marc Pinyol (Spanje) en Luc Ackermann (Duitsland) zitten kort achter de gerenommeerde namen en verzinnen nieuwe trucs waarmee ze podiumplaatsen behalen.



Legende Dany Torres vliegt door de arena in Berlijn (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)

Via mijn connecties, onder meer opgedaan op de Zwarte Cross 2,5 jaar geleden, heb ik inmiddels all access toegang tot alle FMX evenementen ter wereld en bezoek ik de meeste grote Europese evenementen. Doordat het zo’n klein wereldje is en er altijd wel een leuke afterparty is, leer je snel iedereen kennen en worden de meeste mensen je vrienden.

De komende weken staan er weer een aantal leuke evenementen op het programma. Eerst de Masters of Dirt in Wenen, de grootste freestyleshow van de wereld. Hier vliegen niet alleen de motoren je om de oren, maar ook BMX'ers, MTB'ers, quads, snowmobiles en buggies. Dat gepaard met schaars geklede dames die met vuur spelen en een bekende DJ zorgt voor een audiovisueel spektakel. De week erna is de vierde ronde van het WK in Krakow, Polen. De verwachting is dat de rijders hier alles uit de kast zullen halen om te winnen. Ze hebben nu tijd en beter weer gehad om te trainen en ruiken bloed. Verder hebben ze tijdens de afgelopen ronde in Berlijn gezien dat de Spanjaard Maikel Melero, die de afgelopen drie jaar het WK domineerde, te verslaan is. I’ll keep you posted!

Nieuw talent Marc Pinyol tijdens het WK in Berlijn, gefilmd door Martin Zöllner (Bron: YouTube)



Drievoudig wereldkampioen Maikel Melero gaat voor een Stripper Flip (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)



Stylist Adam Jones tijdens de freestylewedstrijd op de X Games in Austin 2016 (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)



X Games-veelvraten, van links naar rechts: Clinton Moore, Josh Sheehan en Jarryd McNeill (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)



Nitro Circus-trein in Tours Frankrijk (Foto: Barbara [email protected] op Instagram en Twitter)