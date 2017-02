Win een Turtle Beach Stealth 520 headset

De Turtle Beach Stealth 520 is een headset die speciaal voor de PlayStation 4 en pc is gemaakt. Hij is draadloos, geeft een lekker geluidje en past perfect op een cavia.

In samenwerking met Turtle Beach mogen wij van FOK! de Turtle Beach Stealth 520 headset weggeven! Wat je daarvoor moet doen? Maak een zo leuk mogelijke foto/paint/verhaal/haiku waarom jij hem moet winnen. De leukste reden krijgt de headset opgestuurd, inclusief caviaharen.

Zet daarom je reactie hieronder. Je kunt meedoen tot en met dinsdag 6 februari. De winnaar krijgt uiteraard bericht, dus zet je DM open. Succes!

Edit: Wij mogen Manke feliciteren met zijn nieuwe harige headset! Veel plezier ermee.