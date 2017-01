FOK! Game of the Year 2016 - Nummer 3 Frank 10-01-2017 10:00 print

Natuurlijk, als je hier op geklikt heb weet je al dat dit nummer drie is geworden. Toch is het belangrijk om even door te nemen hoe ongelofelijk belangrijk deze game nou daadwerkelijk was. Na de teleurstellende (singleplayer) delen X-2, XII, XIII en aanhangsels alsook de desastreuze release van de originele Final Fantasy XIV stond Final Fantasy op de rand van de afgrond. Creatief gezien dan wel te verstaan. En met Final Fantasy stond dus ook de hele 'home-console' JRPG-scene op het spel. Immers, als deze game faalde wie durfde het dan nog aan?

Het antwoord daarop mag kort zijn: Final Fantasy XV is een geslaagde game. Ik bedoel brons is brons, het Kingdom Hearts-achtige vechtsysteem had al veel eerder geïntroduceerd kunnen worden want het past evengoed als een stel veren in de reet van meneer Tabata (director van Final Fantasy XV). Ook het verhaal verdient hier een eervolle vermelding waar het (later in de game) ietwat verwarrende plot mij zeer Japans aandoet - want hup voor Japanse logica.

Maar het allersterkste punt van Final Fantasy XV blijft hetgeen de vorige delen misten: het gevoel van reizen. Het gevoel dat je een epische reis aan het ondergaan bent. Laat me dat verduidelijken; in Final Fantasy VII had je (na Midgar te ontvluchten) een kort reisje naar het dorpje Kalm, waar de party naar Cloud luisterde over zijn 'verleden' (ha!). Of in Final Fantasy IX, waar je na de evenementen in Alexandria door het 'Evil Forest' moest om vervolgens een reis door praktisch de hele wereld te maken. Dit 'reis' gevoel was weg met de eerdergenoemde teleurstellende delen, iets wat Final Fantasy XV in ere heeft hersteld. Alles komt neer op gevoel, en gevoel is belangrijk voor Final Fantasy. Om precies te zijn: het Final Fantasy-gevoel máákt Final Fantasy. En dat is terug, en beter hadden ze de game ondanks zijn (op momenten hilarische) foutjes niet kunnen maken.

Ook het eten verdient een speciale vermelding, alles ziet er zo lekker uit. De kleine restaurantjes e.d. versterken dit 'reisgevoel' als een Marshall een Gibson. Combineer dat met de charmante interacties tussen onze hoofdpersonen en je hebt een charmant spel, dat allicht iets inkakt in het midden, maar niettemin goed - en belangrijker - als Final Fantasy aanvoelt. De openingszin van de game: "Dit is een Final Fantasy voor zowel oude als nieuwe fans" is daarmee (buiten inspelend op de vraagstukken die men heden ten dage bij de serie hebben) ook gewoon heel erg waar.

De wondere wereld der JRPG's zal dus nog even voortleven - niet in de laatste plaats door de mooie verkoopcijfers -. Op naar Final Fantasy VII HD!

Kensuke:

Die verkoopcijfers zijn wel beduidend minder in Japan zelf. Een teken van de stervende gameconsole-markt in dat land, maar ook een gevolg van wat Final Fantasy XV is. Het is een grote open-wereld actiegame die pas tegen het einde meer focus op het verhaal zet. Square Enix wil nog steeds grote console RPG's maken, maar Japan gaat die niet meer ondersteunen. Final Fantasy XV is wat dat betreft een goede zet die net op tijd komt, het is een game die in de rest van de wereld wel op populaire trends aanhaakt. Het verliest daarbij niet de Japanse- en Final Fantasy-identiteit. Hopelijk heeft Final Fantasy XV bewezen dat console JRPG's nog steeds een plek in de markt hebben. Het heeft in ieder geval een plekje in onze GotY-lijst.