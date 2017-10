The LEGO Ninjago Movie Video Game Oscar. 17-10-2017 07:00 print

De titel van The LEGO Ninjago Movie Video Game is misschien wel de meest compacte, maar meest logische titel van een game ooit. Het is een LEGO game en je speelt namelijk grote delen van de film die nu in de bioscoop draait na. Echter, de Ninjago serie wordt ook niet over geslagen. En toch heeft deze game een twist die je niet direct zou verwachten.

De game is volledig gebaseerd op de speelfilm. Dit keer heeft Traveller’s Tales lief aangekeken en mocht van Warner Bros meer dan een half uur aan beeldmateriaal van de film gebruiken. Hoewel het verhaal nu beter te volgen is, raad ik je aan om eerst de film te kijken voordat je aan game begint. Er zitten dan wel meer beelden van de film in dan in willekeurige andere LEGO game, toch is het te weinig om goed mee te krijgen wat je nou aan het doen bent. Personages worden niet of nauwelijks geïntroduceerd, en diegenen die niet bekend zijn met de Ninjago-serie kunnen daarom met grote vraagtekens achterblijven, zelfs na het uitspelen van de game.

Daardoor is het behoorlijk moeilijk om in de game te komen. Ninjago-city wordt aangevallen en er gebeurt van alles op je scherm, maar al snel weet je niet waarop je moet focussen. Op het ene moment schop je kont tegen poppetjes in haaienpakken, het andere moment vlieg je op een grote draak en moet je vliegende vijanden kapot schieten. An sich is het prima afwisseling, maar met een koppelzinnetje of twee is het verschil tussen weten wat en waarom je iets doet en totale chaos. In latere levels gaat de snelheid eruit en dan is het geheel wel weer te volgen en dan wordt de game ook een stuk leuker.

Wat ook niet helpt, is dat de game verschillende performance problemen heeft. Het geluid valt soms weg, de game begint te stotteren als het een beetje druk in beeld wordt en het laden van de verschillende werelden duurt soms wel meerdere minuten. De laadtijd vertaalt zich wel terug in de grootte van maps. Behalve dat deze echt groot zijn, ben je gemiddeld met een level een half uur bezig per missie. Dat betekent dat je veel op zoek moet naar gouden en rode LEGO blokjes, zoveel mogelijk studs zoekt, maar ook vecht, heel heel vecht.

Aangezien je nu met echte Ninja’s vecht, kun je nu ook meer verwachten van het vechtsysteem. Dit is overduidelijk op de schop gegaan. In plaats van dom op knoppen te rammen en hopen op het beste, kun je nu veel meer. Ze hebben daar een beetje leentjebuur gespeeld bij de andere franchises zoals de Batman Arkham series. Je kunt nu combo’s doen, en dikke manoeuvres in de lucht, zodat je hits aan elkaar kan rijgen en zo nog meer studs krijgt.

Die heb je weer nodig om nieuwe moves te kopen, of andere verbeteringen die de game een stuk makkelijker maken. Naast het vechten kun je ook andere Ninja dingen doen, zoals wall runs en acrobatische sprongen vanaf rekstokken. Naarmate de game vordert ontdekken je personages nieuwe moves waardoor de game op de lange termijn aantrekkelijk blijft. Met zo’n 10 uur op de klok keek ik hoe het eindcredit over mijn scherm rolde.

Dat de nadruk nu echt wel op vechten ligt, wordt nog eens benadrukt door de sidequests die je kunt doen. Die zijn in The LEGO Ninjago Movie Video Game wel een beetje karig. De meest uiteenspringende zijn de vele dojo’s waarbij je enige doel is vechten, vechten en nog eens vechten. Deze komen uit de film, maar ook uit de gelijknamige serie. Uiteraard ontbreken ook in dit deel niet de multiplayer minigames die de meest irritante omroeper hebben die er is. Naast de mini games zijn er meer dan 100 andere personages vrij te spelen. Deze koop je niet met studs, maar moet je zelf vinden. Gelukkig is er een mogelijkheid om aanwijzingen te krijgen zodat het vinden van al deze geheimen makkelijker maakt.

The LEGO Ninjago Movie Video Game legt de focus meer op het vechten dan op de puzzels. Daarbij probeert het met zijn tijd mee te gaan door fundamentele wijzigingen door te voeren. Daardoor voelt de game wat frisser aan, maar stop de volgende keer gewoon de film bij de game, dan snappen wij het verhaal ook.