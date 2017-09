Rondborstige jonge studentes nat spuiten: wie wil dat nu niet? De kans dat je een klap voor je harsens krijgt is echter groot, maar daar heeft uitgever Marvelous wat op gevonden. In Senran Kagura: Peach Beach Splash is het juist de bedoeling om de bikini's van ze af te spuiten voor bonuspunten.

Er is zelfs een verhaal bedacht dat op het eind duidelijk laat merken waar de onlangs aangekondigde Senran Kagura 7even over zal gaan. Dat is weer een game die het hoofdverhaal van de franchise gaat volgen. Volgens Senran Kagura: Peach Beach Splash is er een terugkerend mysterieus waterpistooltoernooi in een andere wereld dan die van de shinobi. Waarom? Daar ga je achter komen. De regels zijn simpel: iedere shinobi-studente mag meedoen, of je nu goed, slecht, op de vlucht of dood bent. Je gaat dus veel oude bekenden zien uit eerdere games. Je mag geen gebruik maken van je speciale shinobi-krachten zoals in de andere games, je zult het moeten doen met de waterpistolen die de toernooi-leiding beschikbaar heeft gesteld en een nieuwe set aan vaardigheden in de vorm van kaarten. Voor het verhaal zelf hoef je het niet te spelen, maar natuurlijk zijn de cutscenes weer over-the-top. Takaki, de bedenker moet heftig te kort komen in het echte leven of een wel hele rijke fantasie hebben.

Waarschijnlijk begin je met de verhaalmodus. Elk van de vier shinobi-scholen heeft tien missies, maar daarna heb je nog zo'n vijftien missies te doen om naar het eind te komen. Dat klinkt veel, maar elke missie is in een kleine vijf minuten te doen. De tien missies per school zijn soms wel erg herkenbaar, zo moet je in missie #5 van elke school branden blussen binnen een bepaalde tijd terwijl je aangevallen wordt. Alle missies hebben drie moeilijkheidsgraden. Het nut? Aan het eind van de missie krijg je een bepaald bedrag en een setje kaarten. Die kaarten zijn onderverdeeld in 1-ster tot en met 5-sterren kaarten. Hoe lastiger je de missie maakt, hoe meer geld je krijgt en hoe hoger de kans op de zeldzamere kaarten. Zo zul je op easy zo goed als altijd 1-ster kaarten krijgen, doe je het op de lastigste moeilijkheidsgraad, dan heb je al meer kans op 3-sterren kaarten.

Die kaarten zijn je speciale vaardigheden in Senran Kagura: Peach Beach Splash. Er staan drie kaarten onderin je scherm: met de vierpuntdruktoets activeer je een van die drie. Deze wordt dan tijdelijk geactiveerd en er verschijnt op de plek van de net geactiveerder kaart een van de andere kaarten die je hebt meegenomen. Die kun je niet meteen ook activeren, elke kaart heeft een cooldown. Een 1-ster kaart geeft bijvoorbeeld tijdelijk 10% extra waterschade, maar de 2-sterren kaart begint bij 20%, de 3-sterren bij 30%, etc. Dan kun je de kaarten nog upgraden ook nog, vaak om de actieve tijd van zo'n kaart te rekken.

Dat doe je met dubbele kaarten die je ongetwijfeld gaat krijgen als je zo'n nieuw setje kaarten verdiend hebt na een missie. Het maakt dus niet uit dat je kaarten dubbel krijgt, ze zijn je valuta om elke unieke kaart te upgraden. Een upgrade geldt voor elk personage die de kaart meeneemt in een missie. Er zijn drie soorten kaarten: skill, pet en weapon. Een wapen moet je altijd meenemen, er zijn tien verschillende. Persoonlijk ben ik wel weg van de granaatwerper en de bazooka, maar mijn topfavoriet is de gattling watergun, dat was wel de eerste die ik meteen volledig geupgrade heb. Langzaam in het weer vullen van het waterreservoir, maar je schiet het zaakje zo weer leeg over heel wat tegenstanders. Elk wapen geeft andere gameplay, want als sniper blijf je natuurlijk achterin en probeer je het wat hogerop te zoeken.

Een pet is een soort huisdier dat tijdelijk op te roepen is. De een schiet een vuurbal, de ander ontploft als jij en dus ook hij dicht genoeg bij een tegenstander is. Ook die kun je upgraden, zodat een pet bijvoorbeeld vaker schiet in de tijd die ze hebben. Die upgrade je ook met dubbele kaarten, net zoals de skills en wapens. Het laatste wat te upgraden valt zijn de personages zelf. Ook weer met, jawel, die dubbele kaarten. Dus elk potje heeft nut, want voordat je iedereen en alles geupgrade zou hebben dan heb je ondertussen bijna letterlijk een paarsgepunte lans, uh controller. Dat ga je dus niet doen, je pakt vijf personages die je liggen, omdat een team uit vijf personen bestaat. Dat is puur uiterlijk, er is geen verschil in vaardigheden of specialiteiten. De wapens upgrade je allemaal, want dat is altijd nuttig. Alleen je favoriete pets en 5-sterren skills ga je upgraden. Voor alle trophies ben je 30 uur bezig, en daarbij hoort een vrij normaal upgrade-pad. Voor de verandering is het geen grindfest waarbij je weken bezig bent kaarten te verzamelen.

Een spel met Senran Kagura in de titel betekent natuurlijk over-the-top borsten en over-the-top seksueel getinte grappen. En toch, onder die puberale laag zit gewoonweg weer iets goeds uitgedacht. Met meer dan 800 kaarten kun je jouw speelstijl bepalen door tien kaarten mee te nemen in een watergevecht. Een ervan is je wapen, drie ervan zijn pets, de rest zijn vaardigheden. Zo kun je dus zorgen dat je heel wat schilden meeneemt om jou en je team te beschermen. Of je gaat all-out met extra waterschade. Maar beter is een mix van support en aanvallende skills, zodat je vooral in multiplayer kunt anticiperen op je tegenstander. Genoeg strategische varianten te bedenken dus. Om snel door de arena te bewegen kun je gebruikmaken van je jetpack. Deze kost ook water uit hetzelfde reservoir als je wapen. Je kunt dashen maar ook hoger 'vliegen'. Je moet dus letten op je reservoir, want voor je het weet ben je wel snel bij je tegenstander, maar kun je niet meer spuiten. Te vroeg klaargekomen zeg maar.

De levels komen uit eerdere games. Zo ren je rond op een televisieset waar Senran Kagura Bon Appetit zou zijn opgenomen, en natuurlijk is er een ryokan en een badhuis. Het zijn geen mappen die zo goed uitgedacht zijn als Call of Duty of Battlefield, maar ze zijn leuk genoeg om altijd in het watergevecht betrokken te zijn. Gevechten zijn kort, hevig en gewoon superlollig. Wil je de perverseling spelen dan kun je in singleplayer je gevallen tegenstander nog letterlijk de bikini van het lijf spuiten, of je helemaal los laten gaan in de kleedkamer. De diorama-modus is nog verder uitgebreid zodat je de meiden in allerlei situaties, kledij en standen kunt neerzetten. Zelfs hun grootte kun je aanpassen. Er is zelfs een minigame waarin je de meiden kunt bevoelen met twee virtuele handen. En dat gaat weer zo ver dat je kunt knijpen of grijpen op plaatsen die in de echte wereld wel een klap en een aanklacht op zouden opleveren. Ja, ook tussen de benen. Zucht...

Ben je door de verhaalmodus heen, dan is er nog meer voor de solisten onder ons. Dan kun je gaan grinden voor betere kaarten of dubbele om te upgraden. Dat kan in de verhaalmodus. Dan heeft de ontwikkelaar gezorgd dat je niet weer heel het verhaal en bijbehorende scenes hoeft te zien, er is een optie om elke missie snel te starten. Dank u! Er zijn voor enkele personages zijmissies, goed voor nog wat uur spuitplezier. Ben je daar klaar mee, dan is er nog de Road to Victory waarin je met jouw personage en computergestuurde team tegen de computergestuurde tegenstanders vecht alsof het een toernooi is. Dat wordt pittiger naarmate je vordert, want ook de tegenstanders hebben hun upgrades gekregen waardoor ze bijvoorbeeld meer levenspunten hebben. Een prima voorbereiding op de multiplayer.

Tja, die is op het moment van schrijven nog niet druk, maar de game is ook nog niet uit. Ik hoop dan ook dat Marvelous gaat zorgen voor wat meer leven in de brouwerij bij deze niche-game. Op gamescom vertelden ze me dat ze gingen kijken naar online events zoals toernooien op PSN waar je prijzen zou kunnen verdienen. Senran Kagura: Peach Beach Splash gaat niet zo populair zijn als bijvoorbeeld Splatoon dus Marvelous zal aan de bak moeten. Europeanen en Amerikanen spelen op dezelfde servers, en ook wordt er gekeken om later als iedereen hier bij is qua upgrades ook Japan erbij te trekken. Hoe dat met de lag zal gaan is nog in onderzoek. Want dat is het enige kromme aan deze titel: als je een kans wil maken in multiplayer zul je moeten upgraden, anders zijn het hele kansloze potjes. Ik had liever gezien dat je bij nul begint in multiplayer en jezelf sterker vecht tijdens een potje. Kaarten die verschijnen in het speelveld, dat soort dingen.

Je ziet het al aan de screenshots, Senran Kagura: Peach Beach Splash is niet voor tere zieltjes als SJW's. Uitgever Marvelous en de bedenker Takaki zijn al verbaasd dat de franchise het relatief goed doet voor een niche game. Anderhalf miljoen verkochte spellen in de franchise hadden ze zelf niet eens verwacht namelijk. Toch is het terecht, de spellen zijn qua gameplay dan ook gewoon goed. Het is wel zo dat deze franchise niet voor iedereen is, het is nogal over-the-top seksistisch op heel veel momenten. Naaktheid zelf zul je nooit zien, maar suggestief is niet eens meer het juiste woord om te beschrijven wat ze dan wel doen. Senran Kagura: Peach Beach Splash doet wat je verwacht van een watergun-shooter met schaarsgeklede studentes: de borsten bewegen als een malle, het gekreun is niet van de lucht als je ze met een badeend onderspuit tijdens een finisher. Maar ondertussen zijn het steeds intensieve potjes die je wil winnen. Of het een lang leven gegund is ligt aan de multiplayer en dat is nog afwachten hoe Marvelous dat wil blijven motiveren.