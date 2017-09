Utomik: all-you-play-service voor gamers

Ik mocht een maandje aan de gang met Utomik: een streamingdienst zoals Netflix, maar dan voor games. Voor een vast bedrag per maand zoveel games spelen als je maar wilt. Geweldig toch? Bij diensten als Steam moet je iedere game los kopen, maar bij Utomik is dit dus niet het geval. Je mag hier onbeperkt games spelen voor een vast bedrag per maand.

Utomik is een in Amerika gevestigd bedrijf met Hollandse roots. Ze bestaan sinds September 2014 en hebben ondertussen al een aardige lijst met partners opgebouwd om hun systeem een succes te maken. Het idee is simpel. Je klikt een game aan die je wil spelen en afhankelijk van jouw internetsnelheid zal Utomik een percentage van het spel downloaden, waarna je gelijk kunt beginnen met spelen. Je hoeft dus niet te wachten tot het spel helemaal gedownload is zoals bij Steam. Het blijft downloaden op de achtergrond terwijl je speelt. De gedownloade data blijven vervolgens aanwezig op je harde-schijf totdat je deze verwijdert. Dit is wel iets dat ze in de interface beter moeten aangeven, want je bent snel geneigd om te denken dat het net als Netflix een soort buffer is die ze daarna leeg gooien. Dat is dus niet het geval en kan het dus zijn dat je schijf snel vol loopt. De basis van het systeem werkt goed. Ik heb op drie verschillende locaties getest en zelfs via de hotspot van mijn telefoon werkt het goed. Ja, het duurt iets langer met grote AAA games, maar dat is logisch. Het is dus niet een streamingdienst zoals Gaikai dat is, maar het geeft je wel de mogelijkheid om tijdens het downloaden alvast te spelen.

De interface is in het begin even wennen. Het lijkt heel erg op Netflix en dat maakt het allemaal wel makkelijker. Genres en uitgevers zijn onderverdeeld in channels. Hier kun je beter filteren uit wat voor games je wilt spelen. Op het moment van schrijven staan er 626 games in de bibliotheek van Utomik. Je kunt in je profiel leuk zien wat voor games je favorieten zijn en welke je allemaal gespeeld hebt. Binnen de interface kun je ook snel schakelen naar hun forum. Hier kun je feedback geven of aangeven welke features jij graag terug zou willen zien in Utomik. Daarnaast zijn er ook achievements, maar deze zijn op dit moment nog niet klaar. Wanneer deze feature live gaat is nog niet bekend. Verder is de interface simpel en effectief. Niet veel toeters en bellen nog, maar je merkt dat het systeem een hoop op stapel heeft liggen om in de toekomst nog te veranderen. Ook kun je lid worden van de Utomik Ninja groep. Hier krijg je early access op nieuwe spellen en features. Het idee is dat je helpt testen voordat het live gaat. Ze geven aan dat je hier punten mee kunt verdienen. Wat je met deze punten vervolgens kunt gaan doen is mij niet helemaal duidelijk. Je moet wel een Non Disclosure Agreement (NDA) tekenen voor je hier lid van kan worden.

De grote vraag met dit soort systemen is natuurlijk: wat voor games zijn er aanwezig? Op het eerste gezicht zie je heel veel indie-games en van die facebookachtige arcadegames. Dit zijn niet de spellen waarvoor je een abonnement gaat afsluiten. Er zijn wel wat uitgevers die grote games geplaatst hebben op het systeem, maar dat zijn toch de wat oudere spellen. De grote namen die voorbij komen zijn Saints Row, Metro en Borderlands. Dit moet echt meer gaan worden willen ze mensen blijven houden voor Utomik.

Is Utomik het nu waard om een abonnement voor af te sluiten? Dat kan ik niet bepalen voor anderen, maar het idee is goed en het systeem werkt probleemloos. Het is best leuk om de oudere games weer even opnieuw te spelen en ook de kleine games die ertussen staan kunnen je aardig wat plezier opleveren. Toch blijft het beperkte game-aanbod op dit moment de grote zwakte van het systeem. Je kunt spelen wat je wilt en wanneer je wilt, maar voor een vast bedrag per maand zal het aanbod toch echt groter moeten gaan worden om mensen vast te houden. Mocht je nieuwsgierig zijn dan kun je beginnen met een trial van 14 dagen. Hiermee kun je twee weken even helemaal los gaan en zelf bepalen of dit iets is waar je geld aan wil uitgeven ja of de nee. Ik ga het in ieder geval in de gaten houden, want het idee is goed!