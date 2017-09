Redeemer is een top down brawler vol actie en bruut geweld. De stijl moet je wel enigszins aanspreken. Als je films met Steven Seagal kan waarderen, dan is dit echt een game voor jou. De setting, het commentaar, het verhaalplot: als deze game verfilmd wordt dan is Seagal echt de enige die het recht kan doen.

Verhaal

Je speelt als Vasily, een op en top getraind moordwapen. Als jouw chef het een goed idee vindt om van jou een cyborg te maken, ga je er vandoor en duikt onder in een klooster. De game begint 20 jaar later op het moment dat je ex-collega’s je eindelijk gevonden hebben. Zij vermoorden je broeders op zoek naar jou en jij laat hen weten dat een persoonlijke zoektocht naar verlichting niet lang hoeft te duren. Verwacht brute teksten die het spel alleen maar leuker maken. Bij het zien van zijn mede-monniken hangend aan de bomen zegt Vasily: “They try to instill fear, but the strong never fear the weak.” Heerlijk.

Gameplay

Je rent of sluipt door lineaire levels en vermoordt iedereen die je tegenkomt. Er zijn executies die je kunt uitvoeren en deze zijn voor ieder wapen dat je gebruikt weer anders. Deze executies geven je ook een klein beetje gezondheid, maar ze zijn moeilijker uit te voeren dan in bijvoorbeeld Doom. Je kunt vechten met je vuisten en je voeten. Als je een trap geeft, dan tik je iedereen in een halve cirkel voor je vriendelijk op de kin. Vijanden die je nog niet hebben gezien, kun je besluipen en met een stealth kill uitschakelen. Om meer schade aan te richten kun je van alles oppakken of de omgeving gebruiken. Je kan een rots oppakken en gooien, maar dat is een beetje saai. Een vat vol groen giftig spul dat ook nog ontploft bij de landing is leuker. Je kan een slag- en een vuurwapen bij je dragen, maar niet meer dan één van ieder. Alle wapens hebben een levensduur. Een knuppel is na een aantal meppen stuk en dan ga je weer met je vuisten verder. Vasily gaat zijn mitrailleur ook niet herladen, dus die gooit hij weg. Gelukkig is er vaak wel een wapen te vinden en van sommige tegenstanders kun je hun armen uit hun lijf trekken en dat gebruiken als slagwapen. Ja, het is zo’n spel. De geluidseffecten zijn intens en overtuigend genoeg om te weten dat ontwikkelaar Sobaka Studio als personeelsuitje naar horror-gore films kijkt. Je gaat van checkpoint naar checkpoint en zo werk je steeds een hoofdstuk af.

Tactiek

Er wordt steeds gespeeld met je tekort aan wapens. Sommige levels zijn ware puzzels om uit te vinden welke route je het beste kan nemen. Er zijn namelijk vijanden die je niet zonder wapen kunt uitschakelen. Ook vragen sommige tegenstanders om een hele specifieke aanpak, omdat ze slechts één zwakke plek hebben. Je moet daar dus eerst achter komen, voordat je een bruikbare strategie hebt. Het is ook mogelijk om te blokken en met de juiste timing slagen te pareren. Veel levels hebben ook een hoop speelruimte. Je kan rondrennen en je verdekt opstellen als je dat nodig vindt. Dit ligt mij een stuk beter dan vechten in krappe ruimtes, want dit geeft je ook de kans om een grote groep vijanden meer te verspreiden. Ook heb je met al die ruimte mogelijkheden om brute combo’s uit te voeren. Je hebt de mogelijkheid om de camera een beetje voor je uit te bewegen om zo te zien wat je verderop in het level kunt verwachten. Soms ga je vaak dood en het is dan zaak de patronen en routes van je tegenstanders te leren. Voor de luie gamers onder ons die denken dat ze Redeemer dan wel op standje ‘makkelijk’ uitspelen: er is alleen een ‘normaal’ en een ‘hardcore’ moeilijkheidsgraad.

Je vecht in gevarieerde omgevingen. Leuk detail: binnenshuis kun je niet met de camera het beeld verplaatsen om verder te zien. Vaak genoeg ben je buiten, in de bergen, op het tempelterrein, in de kelder, in het riool en ga zo maar door. De objecten in je omgeving om anderen mee uit te schakelen zijn dan ook steeds anders en je vijanden ook. De gewone soldaten van het begin worden al snel bijgestaan door super-cyborgs later. Maar verwacht ook mislukte experimenten en lopende vlammenwerpers met moordneigingen tegen te komen. Overal kun je scrolls verzamelen. Hier staat extra achtergrond op over Vasily, de monniken, de omgeving, je verleden enzovoort.

Grafisch en Geluid

Redeemer speelt heel snel. Het tempo ligt hoog en er is constant dreigende muziek aanwezig. Gelukkig zit er veel variatie in de muziek, zodat het effect wel aanwezig blijft. De geluidseffecten zijn dik in orde en grafisch ziet het er erg verzorgd uit. Af en toe wordt een slachtoffer in slow motion compleet in zen gebracht. Dan zoomt de camera extra in om te laten zien hoe Vasily helpt bij de overgang naar nirvana. De animaties met een bijl zijn mijn favorieten, ook vanwege de bijbehorende smeuïge geluiden. Vreemd genoeg is er geen animatie als Vasily een wapen oppakt. Dat had ik wel leuk gevonden. De gameplay is duidelijk het belangrijkste in deze game. De graphics zijn prima, maar zodra er wordt ingezoomd is het wat minder mooi. Aangezien de 60fps steeds wordt gehandhaafd, vind ik dat een prima keuze.

Arena

In hoofdstuk 3 speel je jouw eerste arena vrij. Daarna kun je er nog meer krijgen, waarbij de spelmechaniek hetzelfde is, maar de omgevingen en vijanden anders zijn. In de arenamodus begin je zonder wapens en komen er steeds golven van vijanden op je af. Door het level heen zijn er wel hier en daar wapens te vinden. Om zomaar alle wapens die er zijn vanaf het begin te gebruiken is dus niet zo handig, want dan zit je in de laatste golven zonder. Met je vuisten en voeten alleen ga je dat niet redden.

Niet perfect

Zoals altijd is niet alles rozengeur en maneschijn. Er zijn maar een paar kleine dingen te noemen, maar die zijn toch het vermelden waard. Af en toe zijn er toch wat frame drops. Ik heb ook weleens haperingen in het geluid ervaren. Als een level is ingeladen of als je dood bent gegaan, dan staat er: “press any key”. Je kan maar beter meteen drukken, want het spel draait al op de achtergrond, alleen zie je dat niet. Mocht je daarna op pauze drukken, dan staat het spel wel gewoon stil. Later in de game liggen de checkpoints een stuk verder uit elkaar dan in het begin. Dan moet je dus een stuk vaker een heleboel opnieuw spelen.

Conclusie

Redeemer is een leuk spel met genoeg variatie om je geboeid te laten zijn. De geluidseffecten zijn top, de gameplay is vlot, de levels zijn gevarieerd en de wapens afwisselend. De checkpoints mochten wel wat dichter bij elkaar zitten. Als je van actiefilms en een beetje uitdaging houdt, dan is dit echt een leuke game met uren speelplezier. Redeemer is prima te spelen met controller, maar is toch alleen uit voor pc (Windows). De prijs is slechts €14,99.