De open wereld RPG Cat Quest is een heel bijzonder geval. Het gebeurt zelden dat de bèta beter draait dan het uiteindelijke resultaat. Omdat de bèta zo dicht tegen het eindresultaat aan zat, is er weinig dat ik nog kan toevoegen aan de originele preview.

De Singaporese ontwikkelaar The Gentlebros heeft veel inspiratie gehaald uit games als Zelda, Skyrim en Final Fantasy. Ze hebben alle goede aspecten overgenomen en er een melig kattensausje overheen gegoten. Het risico met meligheid is dat het sommigen niet aanspreekt of dat het snel oubollig wordt. Voor mij was het laatste soms het geval, maar de vlotte gameplay, de soepele besturing en de leuke graphics maken dat steeds weer goed. Het verschil tussen de bèta en de uiteindelijke versie is erg klein. Er zijn twee quests toegevoegd en een aantal icoontjes. De quests zijn zeer vermakelijk en de icoontjes verhelderen de kaart aanmerkelijk. De gameplay is verder onveranderd gebleven.

Het verhaal

In de wereld van Cat Quest barst het van de katten (uiteraard), monsters en hier en daar een draak. Jij speelt als de held van het verhaal. Je zusje is ontvoerd door een vervelende magiër en jij wilt zo snel mogelijk sterker worden en zeer bedreven in magie om haar te bevrijden. Je beschermengel Spirry helpt je zo goed en kwaad hij kan met advies, tips, hints en bijdehante opmerkingen. Je doet missies voor dorpelingen, hakt real time grotten en dungeons leeg, verzamelt steeds betere wapens en pantsers en leert steeds meer toverspreuken.

Gameplay

Je kan spelen met toetsenbord en muis of met de controller (mijn keuze). Je kan rollen, slaan en magische spreuken op de wereld loslaten. Cat Quest draait om de gevechten en daarom is het vechten erg soepel gemaakt. Je magie heeft geen cool down, dus je kan achter elkaar spreuken loslaten op je tegenstanders, als je maar genoeg mana hebt. Je mana kun je opbouwen door vijanden te slaan. Dit dwingt je dus om regelmatig dichtbij de booswichten te komen. Overal zijn er missies die je kunt accepteren, maar iedere missie draait er om, dat je ergens heengaat en alles kapot ramt. Af en toe moet je een spoor volgen en daarna pas alles tot gort meppen, maar dat gebeurt niet vaak. Het komt dus neer op lopen, praten en vechten en dit kan dus na een tijdje een beetje repetitief aanvoelen. Het verhaal is net leuk genoeg om je door deze momenten heen te helpen.

Humor

Een game met zo’n maffe naam zit natuurlijk vol grappen. Er zijn steeds verwijzingen naar andere games en series met een kattensausje. De hoofdstad heet Catpital, er is een dorp genaamd Kit Cat, een ander dorp heet Fishercat’s Friend en het pauzemenu heet Paws. Dan heb je al een idee wat voor humor je kan verwachten. Af en toe gaat Cat Quest wel iets te ver. Er zijn behoorlijk wat verwijzingen naar (bastaard-)vloeken, waardoor de game voor sommige ouders te ver gaat. Ik verwacht vooral klachten vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Een zelfverzonnen scheldwoord met honden, braakballen of wol was mijns inziens handiger geweest. De game is verder namelijk uitermate geschikt voor kinderen. Ook het muziekje werkt hier sterk aan mee. De muziek mocht wel iets meer variatie hebben naar mijn smaak.

Veel vrijheid

Cat Quest geeft je veel vrijheid. Je kunt overal heen waar je wilt, alleen schalen de dungeons en de monsters niet met je mee. Het is niet slim om als level 15 tegen een level 30 monster te vechten. Zelfs een level 20 dungeon is een behoorlijke uitdaging voor een level 15 personage. Je kan alles dragen wat je wilt. Ieder kledingstuk geeft je weer andere bonussen op je stats en zo kun je juist inzetten op magie of op beuken. Je kan de knoppen voor je toverspreuken instellen zoals jij het fijn vindt.

De wereld

Vanaf het begin mag je dus overal naartoe, maar dat betekent niet dat je het ook kunt. Er zijn eilanden en bergen die in het begin nog onbereikbaar zijn. Door genoeg vrij te spelen kun je er op een bijzondere manier later in de game alsnog komen. De kaart is behoorlijk groot en zoals jullie kunnen zien is er een grote kale cirkel te zien. Tip: blijf hier weg, als je er niet echt moet zijn. Gelukkig laadt Cat Quest lekker snel als je bent doodgegaan … In dorpen zijn mandjes te vinden waar je een dutje kunt doen. Zo sla je het spel op en vult je gezondheids- en mana-niveau zich weer aan. Dorpen hebben ook grote borden waar dorpelingen quests kunnen plaatsen. Je kunt missies aannemen die ver boven je level zijn, maar dat is niet verstandig. In Tempels kun je toverspreuken kopen en upgraden. Hier en daar staan er obelisken die je meer vertellen over de geschiedenis van het land.





Inventaris

Je komt heel veel spullen tegen in de vele kisten die je overal kunt vinden. Zodra je iets vindt dat je reeds hebt, dan gaat dat item meteen een level omhoog. Dit motiveert je extra om in zoveel mogelijk dungeons te gaan hakken. Je inventaris is groot genoeg om alle spullen die in de game voorkomen mee te nemen. Geen management-praktijken dus en lastige keuzes maken, maar gewoon stofzuigen en alles meezeulen. Je kan met een druk op de knop je spullen in je rugtas sorteren, zodat je snel kan uitzoeken welk hoedje voor jou het beste is.

Reclame

Er zit reclame in Cat Quest voor … Cat Quest. Er komt namelijk DLC uit als Cat Quest genoeg exemplaren verkoopt. Er is ook een quest gewijd aan het ontdekken van een andere game van ontwikkelaar The Gentlebros: een free-to-play mobiele game genaamd Slashy Hero. De DLC is voor mij wel erg welkom, omdat er steeds wordt gehint naar de aartsvijanden van katten maar je ziet ze niet. Oostelijk van de kaart is het land waar de “vieze smerige en onbetrouwbare” honden wonen. Reclame maken in een game voor andere games zien we wel vaker in mobiele games en Cat Quest komt dan ook uit op smartphones.

Bugs

In de bèta had ik slechts één keer een moment dat mijn cursor niet wilde bewegen. Dat kon ik fiksen door mijn save opnieuw te laden. Gek genoeg heb ik regelmatig last van microstutters in de Steam-versie van de game. Of dit door de Steam-functionaliteit komt, of een iets andere programmering van de game weet ik niet. Cat Quest draait over het algemeen als een zonnetje.

Conclusie

Cat Quest is een leuke game. Het heeft genoeg grappen om je te laten lachen, genoeg verschillende wapens en pantsers en het verhaal heeft een aantal behoorlijk grote plotwendingen op het eind. Deze wendingen maken het leuk om de game weer eens vanaf het begin op te starten. Bij tijd en wijle wordt Cat Quest een beetje langdradig, omdat je in het begin veel moet lopen en dat je eigenlijk steeds hetzelfde doet met grotendeels dezelfde muziek. Cat Quest is niet gemaakt om uren achter elkaar te spelen (zoals ik doe), maar gewoon af en toe even lekker van te genieten.

Cat Quest komt 8 augustus uit op pc (Windows) en 10 augustus op iOS, Later is er ook een versie voor PlayStation 4, Nintendo Switch en Android.