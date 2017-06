MXGP3: The Official Motocross Videogame

Nu onze eigen Jeffrey Herlings de ene na de andere manche in het Wereldkampioenschap Motocross op zijn naam schrijft, heeft de sport weer een kleine opleving gekregen in Nederland. Italiaanse ontwikkelaar Milestone zal misschien minder blij zijn geweest met het Nederlandse succes, maar toch komen ze met een nieuwe game in de MXGP-serie.

Het is logischerwijs de derde poging van Milestone om het motocross om te zetten naar de virtuele wereld. Vreemd genoeg is dit ook de derde keer dat Milestone komt met een motocross-game die gebaseerd is op het vorige seizoen. Ondanks dat op het moment van release het 2017-seizoen al zo'n vier maanden aan de gang is, moeten we het in de game doen met het 2016-seizoen. Toch vreemd, aangezien Codemasters wel altijd in de zomer komt met een F1-game van het huidige seizoen. Zelfs Milestone zelf kwam deze maand met MotoGP 17.

Dus niet alleen zijn de coureurs anders, zo zit Herlings nu nog steeds in de lagere MX2-klasse, ook de kalender varieert enorm met de daadwerkelijke huidige kalender. In plaats van twintig, zijn er nu negentien locaties, en bovendien bezoeken we in de game nu zeven locaties die de echte coureurs dit jaar niet zullen zien. Voor de fans die het kampioenschap volgen voelt de game hierdoor direct verouderd aan.

Ondanks dat het de verkeerde content is, bevat MXGP3 wel ruim voldoende content. Naast de hoofdklasse is ook de MX2 volledig speelbaar, en bovendien zijn beide klassen verdeeld over 2- en 4-taktmotoren. In totaal zitten er 24 motoren van zeven verschillende merken in de game, wat de variëteit ten goede komt. De hoofdmode van de game is een carrière-mode, waarin je je eigen team beheert, motoren moet kopen en upgraden, en nieuwe sponsoren moet binnenhalen met je resultaten.

Echter, dat had allemaal wel wat uitdagender gemogen. Na een handjevol races gereden te hebben, heb je al genoeg geld bij elkaar gereden om je motor volledig te upgraden, en dan heb je bovendien nog voldoende zakgeld over om alvast een MXGP-motor aan te schaffen voor volgend seizoen. Nog wat leuke kleurtjes en andere cosmetische toevoegingen erbij, en geld speelt halverwege je eerste seizoen al geen rol meer. Er is ook geen mogelijkheid een teamgenoot in te huren, dus met het management-onderdeel ben je al zeer snel klaar.

Erger nog is dat deze moeilijkheidsgraad ook in de gameplay is terug te vinden. Een onervaren motocross-speler zoals ikzelf heeft na twee à drie races oefenen al genoeg ervaring opgedaan om de handling-instellingen op simulatie te gooien en de AI op het hoogste niveau, en dan alsnog races moeiteloos met meerdere seconden voorsprong te winnen. De uitdaging is ver te zoeken, en het plezier daarmee ook.

En dat is zo zonde, want de gameplay is goed in orde. Het is leuk om met het gewicht van de rijder te spelen om zo snel mogelijk door de bochten te komen. In het motocross is ook niet per se één racelijn het beste, dus het kan lonen om te experimenten en bochten ieder rondje weer anders te benaderen. Grafisch ziet de game er ook niet slecht uit, en het publiek zorgt met hun rookfakkels en enthousiasme voor een leuke sfeer rondom het circuit. Helaas zorgt dat dan weer voor een instabiele framerate, waar de ene locatie meer last van heeft dan de andere.

Tot overmaat van ramp zijn er ook nog andere punten waaruit blijkt dat MXGP3 niet goed geoptimaliseerd is of de designkeuzes simpelweg vreemd zijn. Zo zijn de laadtijden ergerlijk lang, en moet het circuit na iedere sessie opnieuw ingeladen worden. Dus je begint met een laadtijd voor de kwalificatie, gevolgd door een laadtijd om de eerste manche te spelen, gevolgd door nog een laadtijd voor de tweede race. Het helpt ook niet dat iedere laadtijd meer dan een minuut duurt.

Dan zijn er nog enkele vreemde keuzes te vinden. Zo laat de game je tijdens de race netjes zien wat je snelste rondetijd is, maar in de kwalificatie, waar die informatie er echt toedoet, is dat gegeven ineens verdwenen. Het regent in de carrière-mode ook vaker wel dan niet. Het is natuurlijk leuk en logisch dat motocrossers niet schromen voor een beetje modder en andere nattigheid, maar overdrijven is ook een vak. Verder wil de AI, buiten het feit dat ze te langzaam zijn, ook op sommige circuits consistent en zonder reden pardoes het publiek in sturen. Raar.

Dan is er nog wel een online mode die op zich goed werkt, maar gezien de lage spelersaantallen een kort leven zal gaan krijgen. Voor nog een beetje uitdaging kan je de Time Trial-mode doen en proberen zo hoog mogelijk op de leaderboards terecht te komen, maar goed, dan zit je nog steeds in je uppie rondjes te rijden.

Het spelen van MXGP3 is op zich leuk. De motoren gedragen zich prima en de banen leveren prima spektakel. Alles eromheen had Milestone echter best wel wat meer tijd in mogen steken. Het managementsysteem klopt van geen kanten, en je zit in no-time aan de top van je carrière, waardoor je enige optie is om alles weer opnieuw te doen. En opnieuw. En opnieuw. Door rare designkeuzes en slechte performance is echter dat ook niet aan te raden, waardoor MXGP3 slechts voor een korte tijd blijft boeien.