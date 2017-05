Eindelijk was het zo er: Little Nightmares lag in de brievenbus. Toen kwam de grootste nachtmerrie van een gamer: mijn televisie moest zo nodig kapot. Grrrr. Even wachten dus, maar uiteindelijk kon ik beginnen aan het avontuur van het mysterieuze kleine meisje Six in haar gele regenjas. De game volg ik al sinds de aankondiging op Gamescom 2016. Dat volgen mag je letterlijk nemen, want ook in Tokio kwam ik de ontwikkelaars weer tegen en later mocht ik in Nederland nog een demo spelen. Little Nightmares is gemaakt door het Zweedse Tarsier Studios, de studio die eerder aan de downloadbare content van de drie LittleBigPlanet-games werkte. Ze hebben ook meegeholpen aan Tearaway Unfolded. Ze zijn dus niet onbekend met het ontwikkelen van platform-games en dat laten ze dan ook goed zien in hun nieuwste creatie.

Little Nightmares speelt zich af op The Maw, een vreemd complex dat zich onder water voortbeweegt. Het komt naar de oppervlakte als het zin heeft. Mensen worden dan aangetrokken tot het vreemde eiland, de bovenkant van The Maw, dat zichtbaar wordt. Er is alleen een rokende schoorsteen te zien, maar mensen willen zien wat er voor de rest te vinden is. Je speelt Six, een heel klein meisje in een gele regenjas. Je begint in een gevangenis in The Maw en je zult eerst moeten ontsnappen om daarna erachter te komen wat voor vreemde wezens aanwezig zijn en hoe je verder uit de penarie komt. Het verhaal wordt niet verteld door middel van cut-scenes of iets dergelijks. Er zijn geen stemmen, alles wordt duidelijk gemaakt door te spelen. Zo is er een bewakings-kamer waar je al wat hints krijgt wat en wie je nog gaat tegen komen.

Grafisch is Little Nightmares prachtig. De sfeer wordt enorm mooi overgebracht. Door slim gebruik te maken van belichting, focus en blur worden details duidelijk gemaakt. Weet je even niet meer waar je heen moet om verder in Little Nightmares te komen, dan loopt er wel een vreemde puntmuts rond die je een hint geeft door zijn richting te volgen. Maar de sfeer is vooral aanwezig door de nachtmerrie-waardige situaties. Al in het begin gaat het om slijmerige rondkruipende insecten, maar je mag ook denken aan het monster in je kledingkast. De nachtmerries van kinderen worden creepy in beeld gebracht en dat thema maakt het spel zo tof.

Het geluid maakt de sfeer af. In plaats van een 'eng' achtergrondmuziekje hoor je eigenlijk niets anders dan geluiden die uit buizen of andere kamers in The Maw komen. Geluid is ook een stuk van de gameplay. De vijanden in Little Nightmares hebben allemaal wel wat en mijn eerdere demo-aanvaring met de blinde man met enorm lange armen is het voorbeeld dat geluid je vijand kan zijn. Hoort hij je, dan gaat hij driftig op zoek en voelt hij tot boven op kasten tot hij je vindt. Geluidseffecten gaan door merg en been omdat je juist niet wil dat je onbedoeld herrie maakt. Het geluid is soms ook je vriend, als je diezelfde blinde man wil afleiden door ergens anders een televisie aan te zetten, zodat hij daar heen gaat en jij langs hem kunt geraken.

De puzzels zijn niet immens lastig, het had van mij zelfs wel eens wat lastiger gemogen. Zo is er ergens een camera die heen en weer 'kijkt'. Er staan wat dozen op de voorgrond en omdat het schip wat deint, rijdt er een schoonmaakkarretje heen en weer. Overduidelijk dat je op het juiste moment achter de dozen moet staan als de camera jouw kant op kijkt en dat je met het karretje mee moet lopen. En als je dat te lastig vindt: loop naar de muur waar de camera aan hangt en ga er domweg onder door zonder dat het je maar kan zien.

In mijn preview van Little Nightamres gaf ik aan dat de besturing niet consistent vond. Mijn hoop op verbetering werd aangewakkerd toen de tot nu toe enige patch aangaf de besturing te hebben aangepakt. Maar het werkt soms niet helemaal zoals je zou verwachten. De R2 op mijn PlayStation 4-controller is de actieknop, maar soms moet je bijvoorbeeld een televisieknop indrukken door met je analoge stick de knop in te drukken. Klimmen gaat wat beter ten opzichte van een eerdere demo, maar het is nog niet ideaal. Het kwam eens voor dat ik echt aan de rechterkant van een ketting moest staan om de klimanimatie te starten, vanaf links wilde het niet. Het belangrijkste om te weten is dat je een ren-knop hebt, maar die moet je pas indrukken als je een ander object loslaat. Doe je dat niet, dan ren je niet. Daar kom je dan pijnlijk achter als er een deur is die te openen is met een draaimechanisme een stuk ervan af gelegen. Heb je de deur omhoog gedraaid, dan zakt het weer langzaam naar beneden als de hendel loslaat. Na een paar vergeefse pogingen om op tijd langs die deur te komen is het dan toch gelukt. Je moet dus weten dat je die ren-knop echt na het loslaten van de hendel moet gebruiken en dat je een sliding kunt maken. Dat laatste wordt namelijk niet verteld, maar iets met een handleiding die niemand leest.

Sfeer, sfeer en nog meer sfeer. Dat biedt Little Nightmares. Nachtmerries als kind komen tot leven op je scherm, maar het is zeker geen nachtmerrie om te spelen. De game is uiterst creatief in het grafische aspect. Ondanks dat het gaat om kindernachtmerries ziet het er creepy uit met lijken die zo her en der liggen of hangen. De makers hadden misschien iets meer hulp in het begin mogen geven om je te leren bewegen in plaats van een karige controller-layout in een menu, vooral de keuze om de ren-knop pas wat te laten doen als je niets meer om handen hebt is niet terug te vinden. De besturing is niet helemaal foutloos, maar het is al stukken beter dan de demo die ik eerder mocht spelen. Er is dus wel aandacht voor van de ontwikkelaars. De puzzels bieden weinig uitdaging, het is veel klim- en klauterwerk en opletten wat er in de omgeving gebeurt. Graphics en geluid zijn subliem, maar in de gameplay laat het spel wat steekjes vallen om een topscore te krijgen. Houd je van games zoals Limbo en Inside, dan is het spel een must-have. De prijs van 25 euro maakt het ook interessant voor anderen die eens een sfeervolle platformer willen spelen. Little Nightmares is uit op pc, Xbox One en PlayStation 4.