Nintendo Wii U was een weinig succesvolle console, maar met de software was niets mis. Diverse franchises kregen één van de beste delen voor het systeem, waaronder Mario Kart. Deel 8 heb ik lang het beste deel uit de serie genoemd, tot ik aan de slag ging met de enhanced port Mario Kart 8 Deluxe.

Mario Kart 8 Deluxe biedt alles wat de Wii U-versie te bieden had en meer. De standaard 32 tracks zitten erin, eveneens de 16 retro- en nieuwe tracks die zijn toegevoegd via DLC. Hierdoor kunnen we spelen als Link en Villagers in levels gebaseerd op Excitebike, Animal Crossing, The Legend of Zelda en zelfs F-Zero. Daarnaast zijn er voor Deluxe nog zes personages geïntroduceerd om mee te spelen: King Boo, Dry Bones, Bowser Jr., Inkling Girl en Inkling Boy uit Splatoon en Gold Mario. Veel content dus, content die op de Wii U heeft bewezen van hoge kwaliteit te zijn. Deluxe draait daarnaast in 1080P docked in tegenstelling tot 720P op Wii U, dus ook op grafisch vlak is er ietwat verbeterd. Ook haalt de game nog steeds 60FPS, behalve wanneer je op dezelfde console met drie of meer spelers gamet. Helaas wordt de FPS dan gereduceerd tot 30. Speel je echter online multiplayer of met meerdere Switches, dan blijft de game draaien op 60 FPS.

Gelukkig blijft het hier niet bij. Eén van de grootste hekelpunten van Mario Kart 8 was de battle mode. De battle mode had geen unieke tracks meer, maar werd gespeeld op de gewone banen. Daarnaast was er enkel Balloon Battle om in te strijden en verder niets. Nintendo heeft bewezen hiervan te hebben geleerd en heeft deze hele modus overhoop gegooid. Er zijn nu maar liefst vijf modi om in te strijden in acht unieke maps. Splatoon is vertegenwoordigd in een eigen track en er zijn drie oude tracks bijgehaald, maar helaas geen Block Fort.

De Battle Mode is door de wijzigingen, of eigenlijk de terugkeer naar zijn roots, een stuk plezanter om te spelen. Deels komt dit door de nieuwe modus Renegade Roundup. In Renegade Roundup speelt één team de rol van politie en het andere team de rol van Renegades. Het doel is simpel: vang de boeven of ren weg van de authoriteiten. Wat volgt is een hilarisch spektakel van kat-en-muis, waarin de boeven worden gevangen in een cel. Teamgenoten kunnen je vrijlaten, maar riskeren daarmee wel om eenvoudiger gevangen te worden.

Het grootste nadeel van deel 8 is dus opgelost en de overige content is nog steeds van het al bekende hoge niveau. Toch heeft Nintendo nog ruimte voor verbetering gevonden, al zijn die subtieler dan de rest. Nintendo heeft het mogelijk gemaakt om weer twee items bij je te dragen en heeft daarbij ook weer dubbele itemboxes teruggebracht. Dit betekent twee dingen: aan kop is het eenvoudiger om een item bij je te dragen om je te beschermen tegen bijvoorbeeld rode schilden, maar ook achterliggers kunnen eenvoudiger terugkomen. Denk aan iemand op de vijfde plek die ineens drie rode schilden en drie mushrooms krijgt. Het zorgt voor meer dynamiek in een race, maar ook tactiek.

Dubbele boxen liggen doorgaans niet in een ideale racelijn, maar op een tragere route of helemaal aan de buitenkant van een bocht. Hier moeten spelers een keuze maken: ga ik voor een extra item om een grotere kans te hebben mijn voorsprong vast te houden, of behoud ik de ideale lijn met meer snelheid en probeer ik mijn voorsprong in stand te houden? Zeker met de terugkeer van het Boo-item (waarmee spelers een item van een voorligger kunnen afpakken) is het erg belangrijk een backup te hebben. Daarnaast is er ook een derde miniboost toegevoegd, die buiten de ideale lijn erg lastig te bemachtigen is.

Voor een racer die redelijk rechttoe-rechtaan aanvoelde, biedt Mario Kart 8 Deluxe meer tactische keuzes dan hiervoor. Soms zul je nog steeds geraakt worden door een irritante Blue Shell (ja, er is een item om die weg te kunnen blazen) of op een hinderlijk moment geschokt door bliksem, maar spelers moeten daadwerkelijk nadenken over de route die genomen wordt of de items die bewaard worden. Een verbetering waar ik hiervoor niet bij stilstond, maar die erg prettig aanvoelt.

Men pakt een geweldige kartracer, verbetert de minpunten en maakt dan nog een stapje extra. Het resultaat is inderdaad een port, maar één die op elk vlak superieur is aan het eerdere deel. Wat de toekomstplannen zijn van Mario Kart is mij niet duidelijk. Komt er voor Deluxe nieuwe DLC of gaat Nintendo aan de slag met deel 9? Geen idee, maar met Mario Kart 8 Deluxe is de lat weer wat hoger gelegd. Een prachtige game die op vele Switches honderden uren gespeeld gaat worden. Game on!

Pluspunten Minpunten

Alle content in één pakket

Herziene Battle Mode is fantastisch

Meer tactische keuzes Nog steeds 30 FPS bij drie of meer spelers op dezelfde console

Exclusief beschikbaar voor Nintendo Switch.