Nacon Pro Evolution

De standaard PlayStation 4-controller zal voor de meeste mensen al prima voldoen, al hebben er genoeg mensen problemen met de kwaliteit van de analoge pookjes en triggers die spontaan dood gaan. Andere controllerfabrikanten willen natuurlijk laten zien dat het ook anders kan, en zo ligt er een Nacon Revolution Pro klaar om eens uit te proberen. Wil ik 'm eigenlijk helemaal niet meer terugsturen, of is de controller per expres post terug naar Nacon gegaan? Lees verder.

Allereerst valt de zorg van de verpakking op. De controller zelf is keurig verpakt, stevig vastgezet en je krijgt er nog een draagzakje bij om de Nacon Revolution Pro op te bergen. Ik vind nog een usb-kabel, gewichtjes, een sleuteltje en stickers in de doos. De zorg valt wat tegen bij de handleiding: die is heel beknopt en ietwat slecht vertaald. Nu leest niemand een handleiding, dus in hoeverre het boeit...

Nu gaat het natuurlijk om de controller zelf. Om dat te kunnen beoordelen moet ik deze aansluiten via de meegeleverde kabel. Deze heeft aan de ene kant de standaard USB-aansluiting, aan de andere kant een eigen formaat stekker om stevig aan de controller vast te draaien. Handig, want dan floept deze niet tijdens het gamen er niet zo maar uit. Er zit zelfs een klein rubber omhulsel bij om te zorgen dat de kans op kabelbreuk bij die aansluiting tot het minimum beperkt wordt en je het daar niet kan buigen. De kabel zelf is braided, kortom, daar zit een flinke gevlochten omhulsel omheen.

Het allergrootste voordeel van de kabel is de lengte. Met drie meter is deze lang genoeg om gewoon op de bank te kunnen zitten. Dat moet ook wel, want draadloos is de Pro Revolution niet. Hierdoor voorkom je misschien input lag zo veel mogelijk, maar een draadloze mogelijkheid zou welkom zijn als je daar niet op zit te wachten. Gelukkig is er wel een headset-aansluiting zodat je niet ook nog je headset van een drie meter lange draad moet voorzien. Als we toch bezig zijn over de features: er zijn geen lightbar en luidspreker aanwezig. Nu zijn dat niet de meestgebruikte functies in games, dus missen doe ik ze eigenlijk niet. Tijd om te kijken hoe de gamepad speelt. Ik nestel op de bank en druk op de PS-knop van de Evolution Pro. Niets. Die knop doet het niet om je PlayStation 4 te starten. Dus na een enorme wandeling van drie meter heen en drie meter terug kan ik eindelijk gaan gamen.

De Revolution Pro ligt lekker in de hand. De body is gemaakt van een materiaal waarvan je geen zweethanden krijgt en je ziet niet eens vingerafdrukken. Als je het te licht vindt kun je er zelfs nog met de sleutel de twee linker en rechterkant openen om er gewichtjes in te doen. Er worden zes gewichtjes meegeleverd om mee te experimenteren. De analoge pookjes zijn a la Xbox gepositioneerd. Op de pookjes zelf zit een antislip-patroon. De pootjes van de pookjes zelf zijn van metaal en zijn wat hoger. Dat heeft een voordeel als je deadzones wil instellen, maar daarover meer later. De D-pad reageert fijn en is een groot vlak waardoor je veel preciezer de richting kunt bepalen. De actieknoppen zijn ietsje groter. Alle knoppen zijn makkelijk bereikbaar en reageren prima.

De schouderknoppen zijn prima te bereiken, maar de triggers voelen wat onwenning. Dat komt omdat ze wat gebogen liggen. Het is echt even wennen, maar na een dagje gamen is er prima mee te werken. De triggers en schouderknoppen zelf zijn een stuk steviger en voelen veel beter afgewerkt. Er is totaal geen sprake van stroefheid. Onder de gamepad zijn er nog een paar knoppen: vier macroknoppen, een profielknop en een modusschuif. De schuif kan in twee standen. In modus 1 doet de gamepad niets bijzonders. In modus 2 staat het in pro-modus en kun je gebruikmaken van allerlei snufjes zoals profielen, macro's en meer.

Een nadeel is dat er geen PS4-app is om de Revolution Pro-controller aan te passen. Je moet de controller aansluiten op een Windows-pc om alles in te stellen voor de pro-modus. Die applicatie is matig in gebruik. Er is geen handleiding voor gemaakt, en soms is het niet eens duidelijk hoe bepaalde opties werken. Het is domweg uitproberen dus. Je kunt zelf profielen maken, maar ook profielen van Nacon downloaden om de kunst af te kijken. Wil je profielen van andere gamers uitproberen dan moet je naar een website, buiten de applicatie. Waarom er geen zoekfunctie in de applicatie zit is me een raadsel. Op de website kun je zoeken op genre of zoeken naar een titel. Met zo'n vijftig profielen is het geen overvloed aan profielen, maar zo kun je wel de kunst afkijken van andere mensen die met de settings aan het spelen zijn.

Er is dan ook veel in te stellen. Allereerst kun je de gevoeligheid van de rechterpook instellen. Handig voor shooters bijvoorbeeld, waar die analoge stick meestal gebruikt wordt om te mikken. Je kan de deadzone en de reactiecurve van de stick instellen. Je kunt bv instellen dat de eerste procenten beweging in een richting je cursor maar een heel klein beetje beweegt voor precisie. Duw je de pook verder dan mag je cursor relatief verder bewegen. Je kunt tot drie curves instellen en bij welke drie procentpunten deze ingaan. Ook wanneer de cursor uberhaupt pas mag bewegen, de zogenaamde deadzone, is precies in te stellen.

Zo kun je ook de triggers instellen: wanneer moeten deze beginnen met reageren, en tot hoever wil je ze indrukken om het spel te doen geloven dat deze 100% is ingedrukt? Voor racespellen wil je bijvoorbeeld veel beter gas en remmen kunnen doseren, terwijl bij een schietspel een druk genoeg is, dus dan wil je een zo kort mogelijke actie doen en de trigger niet helemaal te hoeven indrukken.

Macro's instellen is helemaal een eitje. Handig bij allerlei games. Games als Street Fighter vragen soms nogal wat input, daar kun je nu dus een macro van maken zodat je met een druk op de knop een Hadoken met Ryu eruit knalt. Wil je de knoppenlayout wat aanpassen dan kun je alle knoppen, behalve de share, optie en ps-toets, aanpassen. Voor de rest kun je in de applicatie de LED van de rechterpook aanpassen, persoonlijk interesseert me dat wat minder. Dat geldt ook voor de optie om de kracht van de trilmotoren aan te passen.

Je kunt vier profielen uploaden naar de controller. Je mag zelf kiezen of dat vier instellingen en macro's zijn voor specifieke personages in Street Fighter of vier instellingen voor vier verschillende wapens in Battlefield. Natuurlijk mogen het ook vier profielen voor vier compleet andere games zijn. De applicatie is niet geheel duidelijk hoe je kiest welke vier profielen je uploadt, het had een stuk gebruikersvriendelijker mogen zijn.

De Nacon Evolution Pro is netjes afgewerkt, ziet en voelt degelijk aan en ligt lekker in de hand. Heb je een hele grote woonkamer dan is drie meter kabel misschien nog wat te kort, maar voor de meeste mensen zal het genoeg zijn. Een draadloze optie zou prettig zijn, als ik niet als een pro inputlagvrij wil zijn. Waarom de homeknop niet reageert om de PS4 aan te zetten snap ik niet geheel. Het grote nadeel blijft de applicatie om de gamepad naar je hand te zetten. Het is niet gebruikersvriendelijk. Downloaden gaat half via de app, half via een website, soms is het gewoon onduidelijk wat of hoe je iets moet doen. Nacon doet er beter aan om die app te verbeteren of om zelfs een PS4-app te maken, zodat ik de controller niet aan een pc hoef te hangen om instellingen te wijzigen.