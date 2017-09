Plantronics en Dolby Atmos

Plantronics maakt modulaire koptelefoons, die worden gebruikt door astronauten, piloten en professionele gamers. Ze hebben de lat weer wat hoger gelegd door standaard Dolby Atmos te ondersteunen. Een gimmick of een waardevolle toepassing?

Mijn presentatie werd gegeven door productmanager gaming M. Payne. Met zo’n naam duurt het even voordat de presentatie kan beginnen. Gelukkig was deze meneer Payne iets minder opvliegend dan zijn naamgenoot. Ik heb de verleiding kunnen weerstaan om hem pijnstillers of andere pillen aan te bieden.

eSport

In de eSport – toernooien van de ESL en Intel Extreme Masters is de Plantronics Commander koptelefoon verplichte kost. Vanaf het begin had Plantronics zich als doel gesteld een koptelefoon te maken voor competitief gebruik op podia. Voor de Commander was comfort minder belangrijk dan geluidsisolatie. Het is niet fijn om dit acht uur achter elkaar te dragen, maar zo lang ben je niet met een eSport-wedstrijd bezig. Commander isoleert je van je omgeving zodat je je goed kunt concentreren op je spel. Dit gebeurt met passive noise cancelling, in plaats van active noise cancelling, omdat je niet kunt voorspellen welk geluid het publiek kan maken.

Geen bling-bling

Plantronics gaat niet voor RGB-koptelefoons met knipperende leds in neonkleuren. Zij vinden dat dit alleen maar afleidt van het product zelf. De twee hoofdpunten voor Plantronics zijn; goede audio en optimaal draagcomfort. Gamers dragen hun koptelefoon vaak uren achter elkaar en daarom kozen ze voor een lichtgewicht ontwerp.

Dolby Atmos

Dolby Atmos ken je natuurlijk al van de bioscoop, waar het al jaren wordt toegepast. Het komt nu steeds meer binnen bereik van de consument met soundbars, home cinema systemen en koptelefoons. Dolby Atmos werkt alleen met Windows 10, Xbox One S en Xbox One X. Het systeem koppelt geluidsbronnen aan objecten, zodat je natuurgetrouw kunt waarnemen waar een geluid vandaan komt. Nu komt surround sound daar goed bij in de buurt, maar met Dolby Atmos kun je ook horen of het geluid van beneden of boven komt. Met een game als Overwatch of Star Wars Battlefront in gedachten is het voordeel meteen te zien… eeuh, horen. Ik kreeg gameplay te zien van Star Wars Battlefront, waarbij je echt nauwkeurig kon opmerken vanuit welke hoek de TIE-fighters op je aan het schieten waren.

Ondersteuning

Op dit moment zijn er nog niet veel games en films die Dolby Atmos ondersteunen, maar het worden er steeds meer. Netflix past het reeds toe op een aantal films en Blu-ray films zoals Transformers: Age of Extinction gebruiken de techniek ook. Zoals gezegd hebben games als Overwatch, Star Wars Battlefront Atmos, maar ook Battlefield 1 en Gears of War 4 passen het reeds toe. Het punt is namelijk dat tijdens de ontwikkeling van een game er reeds rekening gehouden moet worden met Dolby Atmos. Ook Crackdown 3 krijgt Atmos ondersteuning.

Licentie

Plantronics is dé exclusieve partner van Dolby Atmos, wat inhoudt dat je bij aanschaf van een Plantronics koptelefoon meteen een levenslange licentie hebt om Dolby Atmos te gebruiken. Als jouw Microsoft-account gekoppeld is aan je Xbox One-account, dan is je licentie geldig op zowel je Windows-pc als je Xbox One. Zodra je deze licentie hebt, dan kun je gebruik maken van Dolby Atmos met elke koptelefoon die het ondersteunt. Je hebt er dus niet specifiek een Plantronics koptelefoon voor nodig, want het werkt zelfs met een stel degelijke oordopjes. Het is ook mogelijk om de licentie los aan te schaffen en dat kost je ongeveer €15,-. Het voordeel om een Plantronics koptelefoon te halen ligt ook in het feit dat ze met Dolby hebben samengewerkt om de techniek te optimaliseren in hun koptelefoons. In theorie zou Dolby Atmos dus beter kunnen werken op een Plantronics koptelefoon, dan op eentje van een ander merk, maar dat moet onafhankelijk getest worden.

RIG 400HX Atmos/ PC Atmos

De instapmodellen hebben alles wat je nodig hebt en een klein beetje meer. Je krijgt een lichtgewicht koptelefoon (300 gram) met noise cancelling. Behalve Dolby Atmos wordt surround sound ook ondersteund. De oorkussens zijn uitgerust met memory foam. Ze onthouden dus de vorm van je oren en schermen het geluid af voor en van de omgeving. Plantronics gebruikt 40 mm high-sensitivity drivers in de oorschelpen. Er zijn twee microfoons: een ‘boom mike’ en eentje in het snoer. De hele koptelefoon is modulair en je kan alles dus demonteren. Handig als je een los onderdeel wilt vervangen. Je kan de ‘boom mike’ dus ook verwijderen wanneer je wilt. Dit model is vanaf 1 oktober te koop met een adviesprijs van slechts €59,99.

RIG 600LX

Deze variant is er alleen voor pc. Het heeft alles wat het 400-model ook heeft, maar dit is een iets luxere uitvoering. De 600 heeft bedieningsknoppen verwerkt in het snoer en je kan de oorschelpen inklappen. Dit model kost €89,99 in de winkel en is vanaf 1 oktober verkrijgbaar.

RIG 800HD/LX

Het topmodel van de reeks geeft je 24 uur lang geluidsgenot en laadt snel op. Een half uurtje aan het stroom laat je anderhalf uur draadloos gamen. Je kan de geluidsniveau’s van de game en je chat-kanaal apart regelen met knoppen op de oorschelp. De verbinding met je pc gaat met een dongle met een USB-aansluiting. Communicatie met je Xbox One gaat via de optische uitgang. Er zit helaas geen Bluetooth op. Verder zijn er vier equalizer instellingen en heb je alle functionaliteiten die de andere koptelefoons ook hebben (behalve natuurlijk een microfoon in het draad). De pc-variant kost €149,99, maar als je een model wilt dat zowel pc als Xbox One ondersteund ben je €169,99 kwijt.

Er zijn ook 400 en 800-modellen speciaal voor PlayStation, maar die ondersteunen geen Dolby Atmos. Daarom laat ik ze hier verder buiten beschouwing. Zoals je ziet is Dolby Atmos echt voor de pioniers op het moment. Heeft een game of serie waar je dol op bent Dolby Atmos, dan is het een optie. Het instapmodel is sowieso een goede deal door de Dolby Atmos licentie. Als je de €15 van de prijs aftrekt, dan lijkt het mij heel sterk dat je een koptelefoon met dezelfde kwaliteit voor die prijs kunt vinden. Mocht je reeds in bezit zijn van een topmodel koptelefoon, dan kun je overwegen zelf een licentie aan te schaffen. We hopen jullie snel een gedegen review te geven van de koptelefoons.