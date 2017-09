Iceberg Interactive op Gamescom

Gamescom heeft altijd een hele sectie gewijd aan indies gesorteerd op nationaliteit, en ook de Nederlanders zijn dan altijd goed vertegenwoordigd met een grote stand. Uiteraard mag een stukje vaderlandsliefde dan niet ontbreken dus ik had een afspraak met het Nederlandse Iceberg Interactive, waar ik een presentatie kreeg voor twee games: Inmates en Blackenrock.

Inmates

Inmates is een psychologische horrorgame (nog steeds heb ik Pheno niet vergeven dat hij mij horrorgames had toegewezen, aangezien ik er een gruwelijke hekel aan heb) die zich afspeelt in een gevangenis. Je speelt met Jonathan, die met geheugenverlies ontwaakt in een gevangenis. Het is aan jou om uit te zoeken hoe je hier terecht bent gekomen en uiteraard, hoe je kan ontsnappen, terwijl een mysterieuze bewaker je op de hielen zit.

Anders dan veel andere survival horror heeft Inmates geen inventaris en de enige objecten die je gebruikt zijn lucifers - en daar vind je er nogal wat van tijdens het spel. Ook krijg je een aantal puzzels voor je kiezen die je moet oplossen, maar gezien ontwikkelaar Davit Andreasyan heeft gezegd dat de hele game in één sessie binnen drie/vier uur is uit te spelen zullen het hoogstwaarschijnlijk geen hersenbrekers zijn waarop je je stukbijt.

Met de sfeer lijkt het wel goed te zitten - er zit voldoende bloed, creepy kindertekeningen en satanistische symboliek in om duidelijk te maken dat het niet pluis is in de gevangenis en de game gaat spaarzaam om met de jumpscares zodat het niet al te monotoon wordt. Combat zal afwezig zijn in de game, maar er zijn wel momenten waarbij je voor je leven moet rennen - zoals met eerder genoemde voorbeeld van de bewaker.

Minpunt is wel is dat de dialogen zelf wat minder zijn - een aantal opmerkingen die Jonathan maakt zijn nogal misplaatst en komen daardoor niet echt overtuigend over als een man in doodsangst. Desondanks is Inmates wellicht een poging waard voor iedereen die games zoals Outlast leuk vond, en een korte horrorgame voor tussendoor wil.

Inmates komt in het najaar van 2017 uit voor pc.

The Last Crown: Blackenrock

Om bij het paranormale te blijven: Blackenrock is een point-and-click adventure game die draait om spokenjagen. De game is een vervolg op The Last Crown uit 2008 en speelt zich af in het fictieve plaatsje Saxton, een rustiek Engels stadje waar de twee protagonisten Nigel Danvers en Lucy Reubans bovennatuurlijke moordmysteries oplossen.

Net zoals The Last Crown is ook Blackenrock in zwart-wit, met af en toe een veeg kleur erdoorheen om aanwijzingen duidelijker naar voren te laten komen. Het werkt erg goed en geeft een detective-vibe, zeker met een havenstadje als setting (waarvan de achtergronden overigens fotorealistisch zijn), en doordat de moorden vaak in een ver verleden zijn gepleegd en de slachtoffers het dorp al die tijd hebben lastiggevallen. Hoewel de achtergronden mooi zijn, kan dat van Nigel en Lucy niet gezegd worden - ze zijn veel minder gedetailleerd dan de achtergronden en hun animaties zijn nogal houterig.

De cases zijn in een Whodunit-stijl, waarbij je bewijzen verzamelt van hoe een persoon is omgekomen en wie het gedaan heeft, terwijl je tussendoor ook nog puzzels oplost om het mysterie op te lossen. Sommige cases kunnen bovendien alleen tijdens een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde weersomstandigheid: wanneer in een krantenbericht staat dat een slachtoffer rond middernacht vermoord is, dan is de kans ook groot dat de geest om middernacht verschijnt.

Omdat er nog wel eens wat tijd tussen verschillende cases kan zitten is Blackenrock non-lineair, en zit er nogal wat content in: ontwikkelaar Darkling Room claimt dat je minimaal 50 uur bezig bent om alle mysteries op te lossen. Bovendien krijg je tussen de cases door steeds meer informatie over het mysterieuze Blackenrock en wat het precies inhoudt, wat fungeert als de rode draad in de game.

Mocht je je even op een andere case willen storten, dan houdt Blackenrock voor iedere case je vooruitgang bij in handige files, dus kun je jezelf weer inlezen wanneer je op een case terugkomt. Daarnaast loont het om je oren en ogen open te houden wanneer je door de straten van Saxton loopt, want cases kunnen op meerdere manieren getriggered worden - Darkling room heeft dit gedaan om de ervaring natuurlijker te laten lijken.

Al met al is The Last Crown: Blackenrock een charmante game in een fantastische sfeer, die mij onder andere doet denken aan Engelse detectives zoals Midsomer Murders en Inspector George Gently. Als je langs de matige kwaliteit van de personages kan kijken dan biedt The Last Crown: Blackenrock zeker vele uren speelplezier voor degene die fan zijn van point-and-click adventure games en hun tanden willen zetten in moordzaken met een bovennatuurlijk tintje.

The Last Crown: Blackenrock komt in het najaar van 2017 uit voor pc.