Toen de free-to-play MMORPG Blade & Soul uitkwam heb ik het een maand lang intensief gespeeld. Het feit dat je oosterse vechtkunsten kon beoefenen in een MMO was (toen) ongekend. De Koreaanse game is sindsdien danig veranderd en er zijn meer wijzingen op komst.

Sinds januari 2016 is de Westerse tak van Blade & Soul losgemaakt van de Aziatische variant. Het verhaal en de personages zijn nog steeds hetzelfde, maar er wordt nu goed gekeken naar de wensen van het westerse publiek. Sindsdien zijn er 16 grote updates geweest en er zijn vier miljoen vaste spelers in het Westen. Nu is er elke zes tot twaalf maanden in ieder geval één grote update. De vorige was in maart en de volgende komt deze week. De Koreaanse markt wordt een beetje als bèta tester gezien, omdat de Koreaanse versie steeds een beetje voor loopt op de Westerse. Uitgever NCSOFT kan dus kiezen wat goed aanslaat en de mindere beslissingen achterwege laten. De vier rassen hadden reeds zeven klassen om uit te kiezen, maar dat wordt uitgebreid met een aanvulling in de vorm van Gunslinger. Voor een MMORPG zijn tien klassen aardig wat om uit te kiezen.

Sinds dit jaar is Blade & Soul ook een eSport. Er is een prijzenpot van in totaal €340 000 die is opgehaald door crowdfunding. Dat geeft wel aan hoe graag de fans een eSport willen hebben. Je kan ‘fighting points’ verdienen met de ingame ladder, online en offline toernooien. Hiermee kun je jezelf kwalificeren voor regionale kampioenschappen. Bij Gamescom was het Europese kampioenschap met een prijzenpot van $170.000,-. Hier waren slechts zeven teams aanwezig, want het achtste team had problemen met hun visa en kon Duitsland niet binnenkomen. De twee finalisten Bad Intentions en XDDDD mogen de Europese eer gaan verdedigen op het wereldkampioenschap Blade & Soul van 20 september tot 29 september in Seoul, Zuid-Korea. De uitzending wordt verzorgd via Twitch en de ESL. Voor volgend jaar wordt er nog gekeken hoe de prijzenpot wordt gevuld. Het is mogelijk dat er weer een crowdfunding-actie komt, maar dat is allesbehalve zeker.

Vanaf 13 september is er dus ook de Gunslinger als extra klasse. Een ‘damage dealer’ die erg mobiel is met twee pistolen, maar ook een grappling hook. Hiermee kan je vijanden naar je toe trekken, of juist snel wegkomen uit een netelige situatie. Je kan er ook vijanden mee tegen de grond rammen of gewoon mee recht de lucht in springen. (Games hoeven nu eenmaal niet realistisch te zijn.) Terwijl je met je grappling hook in beweging bent, ben je tijdelijk onkwetsbaar. De gunslinger heeft ook een schild, dat (tijdelijk) echt alles blokt. Twee belangrijke details om tactisch uit te buiten. De gunslinger kun je specialiseren in flame of shadow, maar je kan op elk gewenst moment buiten een gevecht wisselen van specialisatie. Handig om in een dungeon de ene boss fight anders aan te kunnen pakken dan de andere.

Er is ook een patch met meer wapens, meer pantser en meer content in de raids, maar ook de Tower of Memory wordt geopend. Hier kun je upgrades verdienen voor je items en cosmetische verfraaiingen. Er zijn meer dan 600 van deze cosmetische dingen te verkrijgen in Blade & Soul. In tegenstelling tot wat ik dacht (jawel, ook ik heb vooroordelen), wordt er ook in het Westen aardig gebruik van gemaakt. Omdat er zoveel mogelijk is, maken de gamers de raarst combinaties. Het is dan ook erg leuk om een raid baas te lijf te gaan met een varkenslijf, een paardenhoofd en een bezem. Naast de extra klasse en de patch komt er deze winter nog een uitbreiding, met een hogere levelcap, ultimate skills, een langer verhaal, meer dungeons en meer raids.

Vervolgens mag ik zelf aan de slag met de gunslinger in de ingame trainingsruimte. Hier heb ik een personage met alle skills en kan zelf zien wat voor een schade je kunt aanrichten. Behoorlijk wat, kan ik melden. Met een rechterklik van de muis kun je schieten en de linkerklik herlaadt je pistolen. De trainingsruimte laat je jouw combo’s oefenen en geeft je beloningen als ze gelukt zijn. Je kan ook oefenen tegen iedere (raid) baas van de hele game.

Blade & Soul heeft voor mij genoeg in zijn mars om de game nog een keer op te starten. Veel van het grinden is uit de game gegooid, je kan alle skills vrijspelen door gewoon het verhaal te volgen en de nieuwe klasse ziet er heel cool uit.