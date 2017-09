The Guild 3 draait erom een historische simulatie te zijn van wat er had kunnen gebeuren. Je bestuurt geen stad of land, maar een familie. Aan de hand van je nakomelingen probeer je zo machtig mogelijk te worden. Het is dus zaak je kroost zo goed mogelijk voor te breiden op deze zware taak. Als je het goed doet, dan speelt het spel zich over honderden jaren af. Het is een onvervalste sandbox game, dus het is in principe een eindeloos spel (als je familie niet uitsterft).

Rotterdam

The Guild 3 begint in het jaar 1400, aan het begin van de opkomst van de steden en handel. Je kiest eerst een stad waar je wilt beginnen. Enkele opties zijn Maagdenburg, Brugge of Rotterdam. Jawel, de havenstad was in 1400 al een plek van betekenis. In die tijd was Amsterdam nog een onbeduidend dorpje, dus de optie om de huidige hoofdstad te kiezen is er niet.

De opzet

In een privé-sessie krijg ik een alfaversie te zien van The Guild 3. We starten in Maagdenburg, dat zo goed mogelijk is nagemaakt op basis van de beschikbare informatie. Natuurlijk is het een vereenvoudigde weergave om het speelbaar te houden. (Nee, helaas kon ik niet Rotterdam kiezen.) Jij begint helemaal onderaan de pikorde. Je bent een arme sloeber, je kan niks en stelt niets voor. Je hebt niet eens het recht om de stad te betreden. Vrolijk begin je wat hout te verzamelen en met wat kunst en vliegwerk maak je grove dolken. Deze verkoop je op de markt of je kan er een zelf gebruiken om mee te vechten of te jagen. Met de acties die je doet verdien je uiteraard xp, waarmee je vaardigheden vrijspeelt. Je kan zo beroepen leren, zoals kleermaker of smid. Er zijn ook persoonlijkheidsvaardigheden om in te investeren, zoals productiever zijn, beter kunnen vechten of praten als Brugman. Het arme simpele begin is bedoeld om je rustig aan het spel te laten wennen. Je hebt namelijk weinig opties en wordt niet overweldigt door alle mogelijkheden die The Guild 3 biedt. Voor de ervaren Guild-spelers is er ook een career mode, waarbij je meteen begint met een beroep en alle mogelijkheden.

Voortbestaan

In 20 minuten speeltijd is er in de alfaversie een jaar verstreken. De balans hiervoor kan nog veranderen. Ieder jaar staat ook voor een seizoen. Het jaar 1400 is lente en dat maakt 1401 zomer en ga zo maar door. De tijd is meedogenloos en je wordt vanzelf oud, als je niet bijvoorbeeld wordt vermoord, vergiftigd of ter dood veroordeeld. Het is belangrijk dan je voor dat moment komt, je reeds een partner hebt gevonden om je mee voort te planten. Je kan als man of als vrouw spelen, dus je hebt gewoon iemand nodig van het andere geslacht. Om een geschikte partner te versieren kun je complimentjes geven, kadootjes sturen en gewoon heel lief voor de ander zijn. Als je daar geen zin in hebt, dan kun je één van je bondgenoten voor een zak geld of andere diensten overhalen om je te laten trouwen met hun kind. Let wel, een partner kost tijd en geld. Als je daar in het geheel geen zin in hebt, dan ga je naar de kerk en dan adopteer je een weeskind. The Guild 3 stopt alleen als je hele familie op apegapen ligt. Nakomelingen die je naam kunnen laten voortbestaan zijn dus erg belangrijk.

Loyaliteit

Voor de snoepers onder ons: naast een partner kun je maximaal zes affaires (buitenechtelijke relaties) hebben. Zij kunnen niet voor nageslacht zorgen. Stel voor dat je vreemd gaat met een getrouwde vrouw, dan kan haar man je natuurlijk uit woede laten vermoorden. Jouw wettelijke partner gaat per definitie niet vreemd en kan je maximaal zes kinderen geven, waarvan er slechts één je erfgenaam kan zijn. Deze geef je natuurlijk een goede opvoeding en kun je later ook een lijfwacht geven. Mocht je erfgenaam overlijden, dan kan een broer of zus het stokje overnemen. Is dat niet nodig, dan kun je jouw andere kinderen ook weer verhandelen aan bondgenoten, ze op een handelsmissie sturen voor zeldzame goederen, naar een oorlog sturen, de koning laten (be)dienen, een extra stem laten hebben in de gemeenteraad en ga zo maar door. Kinderen kosten namelijk geld, net als partners. Kinderen blijven, in tegenstelling tot de voorgaande delen, loyaal aan je. Dus het is economisch verstandig ze ergens naartoe te sturen. Mocht je zelf willen rondreizen naar een andere stad bijvoorbeeld, dan kun je lopen, een paard nemen of een schip.

Geheime genootschappen

In The Guild en The Guild 2 kwam het schisma tussen de katholieken en protestanten aan bod. Je kon kiezen of je personage katholiek of protestants was. Als de burgemeester een ander geloof had dan jij, dan werd je de stad uit getrapt. Dit beperkte je kansen om te slagen in het spel danig. Er is voor gekozen om de geloofskwestie in The Guild 3 niet meer te doen. Nu is er gekozen voor vijf verschillende (geheime) groepen die elkaar tegenwerken. De Vrijmetselaars worden als vriendelijk en goedaardig neergezet. Er is in ieder geval ook een Knight’s Order en een dievengilde.

Multiplayer

Je kan ook een multiplayer game opstarten. Maximaal 16 gamers en 16 AI, dus in totaal 32 spelers, kunnen het tegelijk tegen elkaar opnemen in een map met (op dit moment) maximaal drie steden. Je kan spelen in teams, of juist ingame bondgenootschappen sluiten. Het einddoel stel je zelf op. Natuurlijk kun je ervoor gaan de absoluut heerser te worden van het gehele gebied, maar na het behalen van dat doel kun je ook doorspelen als je wilt. Een multiplayer game kan dus lang duren. Als een aantal spelers een volgende keer verder willen gaan, dan wordt de rol van degenen die er niet zijn overgenomen door AI. De AI is zelflerend opgesteld. Ze leren van acties en de consequenties, maar zien ook wat de anderen doen. Hoe langer het spel duurt, des te slimmer de AI dus wordt.

The Guild 3 is zoals je merkt behoorlijk uitgebreid in de opzet van het spel. Als de game eenmaal uit is, dan volgt er vanzelf een scenario-editor. Hiermee kunnen spelers hun eigen maps maken. Dat geeft dan ook de mogelijkheid om steden als Utrecht, Westeros of Novigrad toe te voegen aan de game. Eén dezer dagen wordt bekendgemaakt wanneer de bèta begint. Het is nog steeds de officiële planning dat The Guild 3 in 2017 uitkomt.