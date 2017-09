PQube op Gamescom

Uitgever PQube is vooral bezig met Aziatische games. Zij waren ook aanwezig op Gamescom met het al uitgekomen horrorspel White Day: A Labyrinth at School, bullethell-game Rabi-Rabi en Cat Quest. Voor dit jaar staan er nog twee Japanse games op de planning.

Chaos;Child

Chaos;Child is een visual novel gemaakt door 5pb, bekend van Steins;Gate. Het spel speelt zich af in Shibuya, Tokio in het jaar 2015. Shibuya is zes jaar geleden bijna met de grond gelijk gemaakt door een aardbeving. Je speelt met Takuru Miyashiro, een student die hoofdredacteur is van de het nieuwsblad op zijn school. Nadat zijn familieleden slachtoffers werden van de aardbeving heeft hij last van waanideeen. Het verhaal volgt hem en zijn vriendengroep terwijl er plots bizarre moorden plaatsvinden en Takuru er achterkomt dat precies zes jaar geleden ook een golf van vreemde moorden door Shibuya ging. Ze gaan op onderzoek uit. Een paar van zijn vrienden hebben superkrachten, zoals iemand die leugens meteen doorziet, terwijl een ander vuur kan oproepen.

Tijdens dit verhaal krijg je keuzes voor je kiezen. Jij bepaalt in allerlei situaties of Takuru positieve of negatieve waanideen krijgt, of blijft hij in de realiteit. Deze keuzes zorgen ervoor dat je kijk op de wereld anders wordt, en ook wie Takuru vertrouwt tijdens zijn onderzoek. Hierdoor zijn er meerdere eindes mogelijk. Wees gerust, de eerste keer volg je alleen het hoofdverhaal. Pas als je dat hebt uitgespeeld kun je dieper in de wereld duiken. Elke route focust op een ander personage en diens motieven, zodat je een andere kijk op het verhaal krijgt. Je hoeft het spel niet telkens geheel opnieuw te spelen om alles te zien. Je kunt voor een keuze je voortgang opslaan zodat je bij een in jouw ogen verkeerde keuze nog terug kunt. Als je het spel eenmaal hebt uitgespeeld kun je terug naar de verschillende dialogen om van daaruit verder te spelen. De true ending wordt pas beschikbaar als je de vijf verschillende routes in het verhaal hebt gespeeld.

Chaos;Child komt in 2017 uit op PlayStation 4 en PlayStation Vita.





Under Night In-Birth Exe:Late[st]

Under Night In-Birth Exe is een vechtgame die minder snel en hectisch is dan animefighters zoals BlazBlue en Guilty Gear. Voor deze nieuwe revisie zijn de vechters opnieuw bekeken en aangepast waar nodig om de fighter beter in balans te krijgen. Het spel introduceert ook het Cross Cast Veil Off-systeem. Hiermee creëer je de mogelijkheid om speciale moves te doen die normaal supermeter kost, maar dan zijn ze tijdelijk gratis en voor niets. Hierdoor kun je dus terugkomen in de wedstrijd. Daarnaast zijn er nieuwe personages. Phonon is bedreven met een zweep, terwijl de wel erg kleine meid Mika graag met enorme robotvuisten slaat. Enkidu is een ontsnapte gevangene die zijn gewone vuisten met flink wat kracht gebruikt. En als laatste is er Wagner, een vrouw die met zwaard en schild toeslaat. Under Night In-Birth Exe: Late[st] krijgt ook een echte verhaalmodus, die in dit spel 'Chronicle Mode' heet. Volgens de makers ben je daar zo'n tien uur zoet mee. Voor nieuwkomers is er ook een Combo Challenge modus om te oefenen.

Under Night In-Birth Exe:Late[st] komt ergens dit jaar uit op PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita.