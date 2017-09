Voordat je naar een beurs als Gamescom 2017 gaat krijg je van te voren mailtjes van totaal onbekende personen die je uitnodigen om bij hun een kijkje te komen nemen. Vaak zijn dit kleine indie games die van de Publisher ruimte krijgen om aandacht te krijgen tussen al het AAA-geweld. Het leuke van het bezoek aan een kleinere stand is dat er vaak enthousiaste ontwikkelaars bij staan die met grote trots hun game, waar ze soms met maar twee personen aan werken, aan je willen laten zien.

Racing Apex

Als er een game in de booth van Curve Digital voor mij persoonlijk opviel was dat wel Racing Apex. Ik hoef maar een game te noemen en iedereen weet wat deze game doet, Virtua Racing. De poster van deze game doet je vermoeden dat je 15 jaar terug de tijd bent. De 3D polygonal graphics-personages (Virtua Fighter en Star Fox) zien eruit alsof de tijd heeft stil gestaan. Het is ook de bedoeling van de ontwikkelaar, LUCKY MOUNTAIN GAMES, om dat oude SEGA-arcade gevoel terug te brengen. Gewoon in het Menu op start drukken auto kiezen en gaan. Ik speelde een vroege versie van de game dus het racen, met name het sturen en driften, voelde nog niet top. Als SEGA-fan maak je al snel de vergelijking dus ik vroeg of ze, vanuit nostalgie gevoel, ook overwogen om een beperkte Field of Depth toe te voegen? Dit houdt in dat niet alles in een keer gerendeerd wordt, maar pas vanaf een bepaalde afstand tot een object. Delen van de baan komen later in beeld. Dit was vroeger zo omdat de machines niet krachtig genoeg waren om een hele baan vooraf te renderen. Dit was al iets waar ze over nadachten en voorzichtig mee geëxperimenteerd hebben, maar ze willen eerst de basis af hebben voordat ze hier verder mee gaan. De ontwikkelaar vertelde ook dat er competitieve modes alla Mario Kart in de game komt. Je kunt dus je auto’s customizen en voorzien van wapens om je tegenstander van de baan te vegen. Kortom doen 3D polygonal graphics je hart sneller kloppen en wil je een keer iets anders dan al dat super realistische geweld. Hou dan zeker Racing Apex in de gaten.

Bomber Crew

Ook een game die opviel (hoewel dat waarschijnlijk door de knuffels in de vorm van duiven kwam) was Bomber Crew. De ontwikkelaar, RUNNER DUCK, die de game demonstreerde vergeleek de game voornamelijk met FTL. In Bomber Crew coördineer je de bemanning in een vliegtuig tijdens de tweede wereld oorlog. Kortom je bestuurd het vliegtuig niet direct, maar dit doe je door de piloot op waypoints te laten vliegen. Ondertussen moet je zorgen dat alle posten goed bemand blijven. Zo moet je in een missie een foto maken van een basis om de grond. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat er een bemanningslid op de speciale plek ligt om de camera te gebruiken. Vervolgens zorgt de schutter ervoor dat vijandelijke vliegtuigen op afstand blijven zodat je precies de juiste foto kunt maken. De persoon die de radar en communicatie doet geeft aan dat er meer vliegtuigen onderweg zijn, maar wordt geraakt door een kogel. Meteen valt je radar uit en is de communicatie met je thuisbasis weg. Nu kun je vijandelijke vliegtuigen pas zien wanneer ze in je zicht zijn. Dus je zet je Medic/Engineer aan de slag om te healen. Je motor vliegt in brand en moet je kiezen radar of motor. De game heeft ook perma death en als je maar één radar poppetje geleveld hebt… kan het dus heel hectisch worden waarbij je vaak belangrijke afwegingen moet maken. Maak trouwens ook geen rare manoeuvres wanneer je Engineer op de vleugel staat om je motor te repareerden want voor je het weet vliegt deze er vanaf. Hoe verder je in de game komt des te beter je uitrusting van je vliegtuig en het handelen van je poppetjes wordt. Bomber Crew is een game voor iedereen die houdt van strategische simulatie games. Het managen van je crew in steeds hectischere situaties.

The Flame in the Flood: Complete Edition

Wil je een game die je survival skills tot het uiterste test? Dan is The Flame in the Flood: Complete Edition mogelijk de ideale game voor jou. De game is al een tijdje uit, maar komt nu ook naar Nintendo Switch. De game draait om een meisje in een verlaten wereld die een hond met rugzak tegenkomt. Samen met de hond reizen ze via een vlot over een rivier van plaats naar plaats en proberen samen te overleven. Je moet dus zorgen dat je genoeg eten en drinken vindt, maar ook spullen die je warm houden tijdens de nacht of wapens die helpen te overleven tijdens confrontaties met slangen en hongerige wolven. Je reist dus van gebied naar gebied, waar ook mogelijk ook andere overlevenden of hele andere dingen zijn. En aangezien de rivier één richting in stroomt kun je nooit terug naar eerder bezochte plaatsen. The Flame in the Flood: Complete Edition kent een modi met verhaal, maar er is ook een End-Less modus. De ontwikkelaar daagt je dus uit om te kijken hoever je kunt komen met al je skills. De gebieden zijn random generated dus je weet nooit wat er komt. Mocht je het toch niet redden en op een van de tientallen manieren sterven. Is het over en uit. Het verhaal begint opnieuw met je hond die een rugzak vindt. Wel kun speciale items die je verzamelt hebt gaandeweg managen en wanneer het licht bijna uitgaat zorgen dat je al die spullen in je de rugzak hebt gestopt. Alleen die spullen transferen naar een nieuwe game.

A Knight’s Quest

Dit is wellicht wel de meest ambitieuze game die ik gezien heb. Een team van twee gasten proberen namelijk een game neer te zetten die een eerbetoon is naar 3D adventure games als Zelda, Mario 64, Sonic en nog meer klassiekers. Kortom ze pakken elementen die herkenbaar zijn voor deze games en proberen deze toe te passen op hun eigen manier. Je begint in A Knight’s Quest in een wereld die aangevallen is door een eeuwen oud kwaad. De open wereld voelt herkenbaar aan. Het moment dat je personage, genaamd Rusty, het kasteel uitloopt sta je in een open veld waar wat NPC’s zich bezighouden met allerlei “onnozele” zaken. Iedereen die je ziet kun je aanspreken en heeft wel een of ander verhaal te vertellen. Je merkt ook dat de game, dit komt mede door de graphics, zichzelf op momenten niet te serieus neemt en dat is prettig. In hetzelfde veld zijn ook diverse collectables en mini-quests te vinden. Zo is er op een punt een schakelaar die een timer start. Voordat de timer is afgelopen moet je een aantal coins gepakt hebben en als je op tijd bent verschijnt er een kist. Hmmm… waar hebben we dit eerder gezien. Rusty had in de demo ook beschikking over magische wapens; een hamer van ijs voor het trage en harde werk. Handschoenen van vuur, om vijanden via close combat en combo’s om zeep te helpen en natuurlijk een oud en vertrouwd zwaard. Elk wapen heeft ook een speciale aanval of feature. Je ijshamer kan vijanden bevriezen, je vuurhandschoenen kunnen je een boost in snelheid geven. Zodat je bijvoorbeeld over water heen kunt rennen, want in water werken je magische items niet. Maar de meest interessante is die van het zwaard en schild. Deze kunnen namelijk een andere dimensie openen. Hierdoor kun je dingen als platformen of gangen zien die normaal onzichtbaar zijn. Je kunt zelfs met Rusty “geest” door tralies lopen om vervolgens aan de andere kant in de normale wereld weer verder te gaan. Ik maakte de vergelijking met Soul Reaver en ze gaven aan niet onbekend te zijn met die game. De ontwikkelaars gaven tevens nog mee dat je naar alles wat je om je heen ziet; hoge bergen in de achtergrond of zwevende stenen in de lucht heen kunt reizen en dat daar meerdere manieren voor zijn. Van wat ik gezien heb lijkt A Knight’s Quest op dit moment nog heel ambitieus project en ik ben benieuwd wat het eindproduct wordt.

A Knights Quest zal medio 2018 verschijnen op PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.