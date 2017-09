Op gamescom had ik een 'unannounced game' van Ubisoft staan. Er lekte van te voren eens voor de verandering niets uit, maar net voor mijn afspraak kwam er een persbericht van de uitgever: Anno 1800 aangekondigd. Tof, we gaan weer eens het verleden in. Na de twee futuristische Anno 2070 en Anno 2205 werd het wel weer eens tijd voor een wat historischere setting.

De ontwikkelaar Blue Byte zweert nog bij hun geluksgetal in hun jaartalkeuze: 1+8+0+0 is weer 9. Het tijdperk is ook een interessante periode, zeker voor een citybuilder-game. Rondom die tijd was de Industriële Revolutie. Met die revolutie kwamen er veel technologische ontwikkelingen zoals het eerste gemotoriseerde vervoer op stoom, fabrieken die machinaal gingen werken en een enorme groei van de bevolking omdat de levenstandaard omhoog ging. Je moet dus rekening houden met veel drukkere steden in Anno 1800 dan eerdere Anno-games die zich in het verleden afspeelden.

Je moet dus een grotere bevolking tevreden houden, en al snel zien we in de build die Ubisoft ons kon tonen een staking. Een paar mensen zijn ontevreden en beginnen te staken in een arbeiderswijk. De details zijn echt mooi te noemen. Je ziet een mannetje op een kistje klimmen en een groepje arbeiders toespreken. De opruiende taal van de man heeft blijkbaar succes, want al snel zie je spandoeken opgehangen worden in de wijk. De presentator laat het even zo door gaan en opeens breidt de staking zich uit naar andere wijken in de stad. Een klein probleem is opeens een stuk groter geworden.

Zoals in eerdere games is het aan jou om dit probleem op te lossen en dat mag je op verschillende manieren doen. Lonen verhogen is natuurlijk een optie, of meer voorzieningen bouwen zodat bewoners weer tevreden zijn over hun leefomgeving. In dit geval stuurt de presentator de politie op de arbeiders af en de staking wordt in de kiem gesmoord. Let wel, dit zou mis kunnen gaan als je te weinig politie voor het getroffen gebied hebt.

Nieuwe voorzieningen die je in Anno 1800 kunt bouwen zijn bijvoorbeeld dierentuinen. Die eerste dierentuinen kwamen in die periode in zwang. In het begin heb je niet bepaald exotische dieren, maar ben je al blij met een zeemeeuw en een harig varken. Dat trekt geen bezoekers, dus je moet zorgen dat je bijzondere dieren uit hele andere gebieden krijgt. Je haven is dan ook een belangrijk. In de demo zien we een schip binnen komen dat papegaaien en een zeldzame witte tijger heeft. Kijk, daarmee trek je bezoekers. En weer de details: de bezoekers zie je vooral naar die nieuwe dieren komen kijken, de zeemeeuw en co krijgen amper aandacht. Deze visuele details zijn niet alleen grappig, maar geven je ook hints, zoals in dit geval: haal die simpele beesten uit de zoo, ze trekken geen bezoekers.

De demonstratie van de staking laat ook iets zien dat terug van weggeweest is. De baas van een aanliggend eiland lacht je uit omdat je mensen ontevreden hebt gemaakt. Er zijn weer leiders die elk een eigen eiland hebben die hun gebied willen laten groeien in grootte en welvaart. Het zijn niet alleen vijanden, maar je kunt hen ook gebruiken om handel te drijven en andere politieke spelletjes te spelen. Terug van weggeweest zijn ook de singleplayer voor een verhalende ervaring, de sandbox-modus om lekker zelf aan het bouwen en uitproberen te zijn en een multiplayermodus, zodat die computergestuurde leiders daadwerkelijke spelers zijn. De gevechten zijn weer op de landkaart te spelen en op je map kun je weer speciale monumenten plaatsen zoals een enorme kathedraal.

Dat Blue Byte naar de fans luistert is wel duidelijk. Ze gaan zelfs een stapje verder met Anno Union. Simpel uitgelegd: iedereen kan zich inschrijven om mee te praten en mee te helpen gamekeuzes te maken. Zo wordt er binnenkort gestemd welke leiders van andere eilanden in de game te zien moeten zijn. Verwacht niet dat je van nul af mee mag denken, maar zie het eerder als een hele vroeg in de ontwerpfase mee mag denken waarbij er wel iets met de feedback wordt gedaan. Op mijn vraag of ze al aan mods denken zodat de fanbase zelf aan de slag kan met het aanpassen van de game wordt al bedenkelijk gekeken.

Met de aankondiging van Anno 1800 is Ubisoft vroeg. De release duurt minstens nog een jaar, maar als je de demo ziet dan is er al aardig aan de game getimmerd. De reden is dan ook simpel: het spel wordt voor de fans gebouwd en zij hebben straks ook een kleine doch wel een vinger in de pap. Gelukkig hebben de makers al wat vooraf gekeken op het internet en zijn ze weer terug in de historie gegaan en zijn er weer computergestuurde tegenstanders waarmee je handel en diplomatie kunt doen. Het vechten hoort nu ook weer in de map thuis, en belangrijker: de sandbox-modus is weer terug. Wil je niet meedoen aan de Anno Union dan moet je nog een tijd wachten voordat je kunt spelen, want Anno 1800 moet eind 2018 op pc uitkomen.