Interview met Yu Suzuki over Shenmue 3 SolidDS 08-09-2017

Het leuke aan werken voor Fok!Games is dat er zich soms van die situaties voordoen waarvan je nooit gedacht had dat het zou kunnen gebeuren. Een voorbeeld is hiervan is dat ik op Gamescom 2017 de mogelijkheid kreeg om een interview te doen met een legendarische gameontwikkelaar en persoonlijke held genaamd, Yu Suzuki.

Voor iedereen die niet direct weet over wie ik het hier heb zal ik even toelichten waar deze man in het verleden verantwoordelijk voor is geweest: Space Harrier, After Burner, Virtua Racing, Virtua Fighter, Virtua Cop en natuurlijk Shenmue. Yu Suzuki was zijn tijd altijd ver vooruit en heeft een groot aandeel geleverd aan de gamegeschiedenis zoals wij die nu kennen. Wat mij betreft hoort deze man zij aan zij met Shigeru Miyamoto, van Nintendo, boven aan de lijst met meest invloedrijkste ontwikkelaars ooit. Het was dus even slikken toen ik ineens de afspraak in mijn agenda zag staan.

Tijdens het wachten op de afspraak zat ik naast de ruimte waar het interview plaats zou gaan vinden. Ik hoorde de muziek van Shenmue voorbij komen en kreeg er spontaan kippenvel van. De muziek van de game is al bijzonder, maar zo’n moment intensiveert dit behoorlijk. Even van te voren controleren of ik alle vragen bij mij heb, zitten er geen rare dingen tussen, zijn ze origineel genoeg, etc.

Toen het moment eindelijk daar was voelde het net alsof ik als klein jongetje mijn grote superheld voor het eerst in levenden lijve zag. Ik kreeg zijn visitekaartje en natuurlijk hij (met trillende handen) dat van mij. (Natuurlijk wel van te voren even gekeken op Youtube, wat de correcte manier is in Japan.) Yu Suzuki zat nog geen twee meter van mij vandaan, maar straalde z’n bepaalde rust uit waardoor de spanning die ik al die tijd had totaal verdween. Toen hij zag dat mijn notitieblok de vorm van een Sega Dreamcast had. Zag ik aan zijn spontane reactie dat dit interview helemaal goed ging komen. De vertaler gaf aan dat we konden beginen.

Eerst werd er een uitgebreidere trailer van Shenmue 3 getoond. Dezelfde die enkele dagen daarvoor online verscheen, maar met extra beelden. Ik had al gelezen dat de animaties stijf waren en dat Yu Suzuki al had aangegeven dat dit slechts templates waren. Dit hadden ze gedaan omdat nog niet alles werkte zoals ze wilden en daarom is het op het laatste moment veranderd. Vragen hierover stellen leek mij dus totaal niet nodig.

Mijn eerste vraag was: Welke bijzondere locaties zal Ryo Hazuki gaan verkennen, nieuwe of ook bekende? “In Shenmue 3 blijven we (de hoofdpersonages) in China. We zullen in het verhaal niet terug keren naar Japan.” Houdt dit in dat Ryo niet naar huis terug zal keren? “Er zal een Epiloog bij de game zitten die nieuwe spelers vertelt over de gebeurtenissen in de vorige games. Dus in een zekere zin zitten er wel oude locaties in de game.”



Zullen personages uit de vorige games weer hun opwachting gaan maken in het derde deel? “Ja, er zullen een aantal personages terugkeren.” Toen ik vertelde dat ik graag Nozomi (je vriendin uit het eerste deel) weer eens wilde spreken, moesten ze lachen. “Volgens mij is dit nog niet publiekelijk bekend. Het is mogelijk om contacten te onderhouden middels in-game netwerk genaamd World of Telecom om internationale telefoongespreken te voeren, maar met wie vertellen we nog niet.” Knipoog.



Zal Ryo Hazuki in Shenmue 3 een inmiddels een ervaren vechter zijn of zal hij net als in de eerdere games bijzondere mensen ontmoeten die hem speciale vechttechnieken leren? “Zoals in de vorige games is Ryo op een reis waarin hij continue nieuwe vaardigheden leert van Kung-Fu meesters. Ook in Shenmue 3 zal Ryo meesters ontmoeten, steeds vaardiger worden en moeten trainen.”



Ik vertelde dat ik in het eerste deel van Shenmue uren en uren heb door gebracht om mijn skills te trainen. Dit houdt in dat je zelfs voor de basisvaardigheden continue dezelfde move moet doen op een lege parkeerplaats of park. Dus toen ik zei dat ik heel veel basic punches heb gedaan om alleen al die skill te meesteren, werd er door de vertaler en met name Yu Suzuki hard gelachen. Hij vertelde dat hij het al helemaal voor zich zag. Ik kreeg zelfs een compliment dat ik ze aan het lachen heb gekregen.



Aan het eind van Shenmue 2 komen Ryo en Shenhua in aanraking met een mysterieus en magisch zwaard. Kunnen we meer van dit soort wapens verwachten? Er kwam een voorzichtig antwoord “Ja, meer kunnen we nog niet vertellen.”



Omdat er in Shenmue bijzondere events zijn: in Shenmue 1 verzorgen van een kitten en in Shenmue 2 racende kippen, viel mij zojuist in de trailer op dat er een aquarium met schildpadden te zien is. Mogen we deze gaan verzorgen? Er werd gelachen en verteld dat ik een scherp oog voor detail heb. “Verzorgen zal niet direct nodig zijn, maar er zal inderdaad wel een event zijn waar je de schildpadden bij kunt gebruiken. Namelijk een schildpaddenrace. Eentje die het waarschijnlijk niet van snelheid moet hebben.”



Zullen spelers in dit derde deel eindelijk het antwoord krijgen op het gedicht: ‘From a distant land in the East, from across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him …’ “Ja, Shenmue 3 zal antwoorden geven over de betekenis van dit gedicht en welke rol Ryo en Shenhua hierin spelen.”



Is uw filosofie over Shenmue de afgelopen jaren mogelijk veranderd door andere open wereld games die zijn uitgekomen? “Nee, mijn ideeën voor Shenmue zijn nog steeds dezelfde als die ik had toen ik aan het project begon al die jaren geleden. Het is en blijft een kung-fu avontuur dat zich afspeelt in China.”



Kunnen spelers die de originele games hebben gespeeld Easter-eggs of verborgen boodschappen verwachten? “Deze zullen zeker in de game aanwezig zijn. Helaas kunnen we daar nu nog niet te veel over zeggen.”



Zal dit project voor de spelers en u een afsluiting kunnen zijn van een bijzondere periode? “Ja, Shenmue 3 zal het einde betekenen van dit verhaal”. Kunnen we dan nog meer verwachten? “Op dit moment richt het team zich volledig op Shenmue 3. Echter, sluiten wij voor de toekomst niks uit.”



Toen ik Yu Suzuki vroeg: "De trouwe fans zullen ongetwijfeld hoge verwachtingen hebben, hoe gaat u daar persoonlijk mee om?" bleef het even stil. Hij vertelde dat de druk op het team en met name hem persoonlijk erg hoog is. “Er rusten momenteel veel verantwoordelijkheden op mijn schouders. Dus hopelijk heeft iedereen geduld.” zei hij met een glimlach. "Liever diverse keren uitstellen om uw visie en het best mogelijk resultaat te kunnen leveren.” vertelde ik hem.

Ik kreeg het signaal dat ik nog twee vragen kon stellen. “Ik zal het kort houden hoewel ik hier de hele dag wel kan blijven zitten” zei ik. “Fijn om te horen.” was zijn reactie.



Ik weet zelf het antwoord ook wel, maar zou u het overwegen om een versie van Shenmue 3, middels Kickstarter, ook naar de Dreamcast te brengen? Ik weet zeker dat hier bij de fans voldoende animo voor is. Ze moesten wederom lachen. “Een echte fan! Het geheugen van de Dreamcast zal echter veel te klein zijn en je zal als speler een hele stapel aan schijfjes nodig hebben.” Geeft niet heb ik er voor over en vast meer mensen, vertelde ik. De sfeer in de ruimte werd alleen maar gezelliger.



"Laatste vraag.", werd er aangegeven. Ik pakte mijn tas en haalde daar mijn originele Shenmue-versie voor de Dreamcast uit. “Ik snap het.”, zei hij en pakte een zwarte stift. Terwijl hij zijn handtekening op het spel en mijn notitieboekje zette, vertelde ik nog dat ik eigenlijk meer een Xbox-persoon ben, maar met plezier een PlayStation 4 koop om Shenmue 3 te spelen. “Bijzonder leuk om te horen en wij waarderen het!”



Hij vroeg of ik samen met hem op de foto wilde? Zo’n aanbod sla je natuurlijk niet af. Na de foto en een vriendschappelijke afsluiting stond ik zo trots als een pauw weer buiten. Dit was een bijzondere ervaring die ik niet snel zal vergeten. Hopelijk komt er in de toekomst weer een mogelijkheid om deze bijzondere man te ontmoeten. Het enige wat rest is het wachten op de release van Shenmue 3 en dat kan wat mij betreft niet snel genoeg zijn.