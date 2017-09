Tropico is SimCity, maar dan met humor. De makers van Tropico 6, het Duitse Limbic Entertainment, neemt het stokje over van het Bulgaarse Haemimont Games. De Duitse ontwikkelaar is alleen bekend door het ontwikkelen een handjevol Might & Magic-games van Ubisoft.

Op Gamescom kon ik kijken of Limbic de DNA van Tropico nog intact heeft gehouden. Om maar meteen grafisch te beginnen; het ziet er fantastisch uit. De Unreal Engine 4 wordt gebruikt en dat is te zien. Grappig is te zien dat ze de SimCity-tour op zijn gegaan met het tilt-shift-perspectief. Dat blijft een mooi effect als je de jungle op de achtergrond wat blurry ziet terwijl de stad scherp te zien is. Je kunt elke inwoner ook volgen door je op iemand te fixeren. De camera zal dan automatisch meegaan met die persoon. Nuttig? Nee, maar wel leuk, om te zien hoe onderdanen hun dagelijkse leventje ervaren. Natuurlijk kun je El Presidente zelf ook volgen.

Een geruststelling is dat Tropico 6 qua gameplay erg lijkt op het vorige deel. Natuurlijk zijn er toevoegingen gedaan, maar in de basis zijn ze trouw gebleven aan het concept. Jij speelt El Presidente, de dictator van een fictieve eilandengroep. Je leest het goed, dit keer heb je meerdere eilanden in je bezit. Bepaalde eilanden zijn beter voor het mijnen van grondstoffen, andere voor landbouw, en natuurlijk zijn er eilanden met hagelwitte stranden zodat je daar flink aan toerisme kunt verdienen.

Alle gebouwen moeten verbonden worden met wegen, want je onderdanen moeten wel naar hun werk kunnen geraken. Wegen bouwen gaat supersimpel, je sleurt en pleurt in een keer een complete weg neer. Mocht je eilanden willen verbinden en de afstand is niet te groot dan wordt er automatisch een brug tussen bijvoorbeeld twee eilanden getrokken. Als je bevolking arm is, dan hebben ze geen auto's, dus zouden ze lopend naar hun werk moeten. Gelukkig kun je een buslijn uit de grond stampen door busstations te plaatsen. Zo kun je de paupers ook op hun werk laten komen.

Een andere manieren is vervoer per boot, als een het letterlijk een brug te ver is. Ook dat kost de forensen geld, dus je kunt er ook voor kiezen appartementen bij de fabriek op een ander eiland te plaatsen, zodat ze doordeweeks niet hoeven te forensen. Resources zijn op drie manieren te verkrijgen: je gaat mijnen bouwen, je importeert ze of je gebruikt de Pirate Cove om de piraten resources te stelen. Dat kost wat tijd, maar voelt wel heerlijk slecht. Importeren is dan weer handiger om de andere landen blij te houden.

Nieuw in Tropico 6 zijn de raid buildings. Er is per era een speciaal gebouw. In de koloniale era kun je de Pirate Cove bouwen met zijn stelende piraten. Ze hebben ook een ander nut: ze overmeesteren andere boten en brengen gevangenen mee terug als immigranten. De Cold War era levert de Spy Academy waarin spionnen research doen naar nieuwe gebouwen en plannen. Commando's saboteren de machtige landen zodat ze geen acties op je eilanden kunnen doen. Ook intimideren ze bewoners van buureilanden, zodat jouw onderdanen zich veiliger en vrijer voelen. In de moderne tijd zijn er hackers, die de prijzen op de markt aanpassen en ook beoordelingen van je hotels op internet wat opvijzelen.

Elk van die gebouwen en hun medewerkers hebben hun eigen puntensysteem, zodat je niet al punten verzamelt met je Pirate Cove om een landmark te stelen met de spionnen. Jawel, een nieuwe feature is het stelen van een overbekend object van een ander land. In de demo moest de Eiffeltoren er aan geloven. Het voorbereiden kost natuurlijk tijd, maar eenmaal klaar dan gaan de spionnen op reis. Na weer wat tijd komt er een probleem dat niemand zag aankomen: het is wel erg druk met toeristen in Parijs, dus de toren ongezien stelen wordt wat lastig. Een van je spionnen heeft een plan, maar heeft daarvoor uranium nodig. Een blik op je landkaart en je merkt dat je nergens uranium kunt mijnen. Stelen dan maar, dus je piraten mogen aan de slag als ze genoeg raidpunten hebben.

Eenmaal alles gelukt is, komt de Eiffeltoren hangend aan vliegtuigjes op je eiland. Wat is het nut ervan? In het geval van de Eiffeltoren krijgen al je radiostations onbeperkt bereik. Als je het Vrijheidsbeeld zou stelen dan zouden immigranten bij aankomst meteen gelukkig zijn. Let wel, dat kan dalen, dus je moet wel zorgen voor je onderdanen. Je mag maar een landmark stelen, want anders krijg je wel erg veel bonussen. Je kunt kiezen uit zeventien verschillende bekende objecten en elk heeft een unieke bonus.

Een feature die terug van weggeweest is de verkiezing-speech. In Tropico 6 mag je als El Presidente een speech voorbereiden. Handig is wanneer je dat doet als de bevolking al vrij tevreden is. Je kiest in een menu enkele onderwerpen zoals complimenten, waar je jezelf bewust van bent dat niet goed gaat, een belofte en je mag nog een ander land de schuld geven van problemen. Daarna sta je op het balkon van het paleis terwijl langslopende onderdanen stil blijven staan om je aan te horen. Ondertussen kun je wel verder met bouwen, je hoeft het zelf dus niet te zien, je gaat het alleen aanhoren.

Een paar features zijn aangepast om makkelijker te gebruiken. Demands staan nu gewoon links in het scherm, zodat je niet naar het paleis hoeft te scrollen om te zien wat de vraag van je onderdanen is. Het paleis is overigens helemaal aan te passen. Dat is gratis en heeft geen invloed op gameplay. Je kunt het paleis verplaatsen op de map, maar ook de layout van het paleis is te veranderen. Wil je de oprit in het midden of meer naar link of rechts, moet er een koepel op of niet, wil je een zwembad in de tuin? Ook het uiterlijk van El Presidente is zelf aan te passen.

Het eerste informatiescherm is een overview van hoe het gaat, daarachter kun je veel dieper op de materie ingaan en meer details vinden per onderwerp zoals werkgelegenheid, relaties met andere landen, enzovoort. Mocht je als beginnende speler het lastig vinden, dan zijn er Guidance tasks. Dit zijn een soort tutorials om de speler te helpen. Ze verschijnen als er iets verkeerd gaat. Als je bijvoorbeeld problemen hebt met werkgelegenheid dan krijg je tips zoals meer hoger onderwijs te introduceren voor de hogere functies in je economie. Er wordt ook een doel gezet, zoals een werkeloosheidpercentage van maar zeven procent te halen binnen een gestelde termijn.

Dat Tropico 6 door een andere ontwikkelaar wordt gemaakt is totaal geen probleem. Limbic Entertainment weet heel goed wat ze doen en ze houden de Tropico-serie in ere. De toevoegingen zoals meerdere eilanden, het raid-systeem maar ook de terugkeer van de verkiezing-speech laat zien dat ze luisteren naar feedback op eerder Tropico-games en er wat mee gedaan hebben. Ik kan niet wachten om weer in de huid van El Presidente te kruipen, dictator zijn is nog nooit zo leuk geweest. Tropico 6 komt ergens in 2018 uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.