Moss werd getoond op de E3 als een trailertje tussen de grote AAA titels waardoor het een beetje ondergesneeuwd raakte. Hartstikke zonde, want het team van Polyarc werkt keihard aan de game om het een succes te maken. Tel daarbij op dat de trailer totaal niet recht deed aan wat de game nou werkelijk is, en je blijft ook na het spelen in verwarring achter.

De game wordt gemaakt door Tam Armstrong, Chris Alderson en Danny Bulla die alle drie Bungie in 2015 verlieten om eens een andere game te maken dan Halo. In 2015 werd de VR hype steeds groter en groter en de drie heren vonden dit machtig interessant. Ze wilden een game maken die anders was dan andere platformgames. Ze kozen ervoor om een wereld te bouwen die volledig interactief is. Maar om het overzicht te houden, moet je alles klein houden. En dat betekend dat alles wat beweegt nog kleiner moet zijn. En zo werd Quill, die muis uit de trailers, geboren.

De hoofdrolspeler in deze game is niet Quill overigens, dat ben jij als speler. Zodra je de game opstart, sta je in een soort van kerk en zie je een boek voor je liggen. Via dit boek wordt het verhaal verteld, en wordt je, als het ware, in het verhaal gesleurd. Je komt al snel Quill tegen en jullie worden vriendjes en jullie besluiten samen op pad te gaan. Quill bestuur je overigens wel zelf, hij loopt niet autonoom door de wereld. Maar hij is niet de enige die je bestuurd, soms neem je even het lijf van een vijand over om hem bijvoorbeeld op een drukpunt te zetten voor een puzzel. De demo liet ook zien dat er zeker meer interactie tussen jouw en Quill gaat komen. Zo kijk je in het begin van de demo in het water, en dan zie je een masker en Quill reageert daarop.

Je speelt Moss met een controller, wat uitnodigt tot wat moeilijkere sprongen en gevechten. Deze waren niet aanwezig in de demo. Persoonlijk hoeft dat ook niet van mij. voor mij ook niet. Moss gaat draaien om zijn verhaal en de interactie tussen muis en mens en wat minder op actie. De hoop is dan ook dat dit de eerste VR game waarbij er een goed verhaal tot stand komt, in plaats van een gimmick die tot in de treure wordt herhaald.

Moss komt uit begin 2018 voor de PSVR en daarna voor de Oculus Rift en HTC Vive.