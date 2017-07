Uncharted: The Lost Legacy

We mochten langsgaan bij de presentatie van Uncharted 4 – The Lost Legacy. Aansluitend hadden we een interview met Scott Lowe, de Senior Communications Manager van Naughty Dog. Natuurlijk mochten we de game ook even uitproberen. Even.

Het idee bij Naughty Dog was om een uitbreiding bij Uncharted 4 te maken van twee à drie uur. Er waren al eerder ideeën om meer te doen met het personage van Chloe Frazer en zij werd gekozen als hoofdpersoon. Zoals bekend liep dit behoorlijk uit de hand, met als eindresultaat een uitbreiding die even lang is als de originele game. Naughty Dog was na een jaar ontwikkeling klaar met de game.

Verhaal

Chloe wordt in The Lost Legacy vergezeld door Nadine Ross, een huurling die we reeds tegenkwamen in Uncharted 4. Nadine en Chloe hebben elkaar nodig op deze missie, maar kunnen elkaar niet door en door vertrouwen. Een logisch gevolg van het uitoefenen van een onoorbaar beroep. Ze zijn op zoek naar de slagtand van de god Ganesha in een gebied genaamd Hoysala. Natuurlijk is er ook een slechterik met hetzelfde doel: Asav. Hij heeft de slagtand nodig voor politieke doeleinden, die in zijn hoofd heel logisch klinken.

Vernieuwingen

Er zijn wat logische veranderingen in de gameplay gekomen. Nathan Drake gebruikte altijd zijn notitieboekje om zaken in op te zoeken en als hulp bij puzzels. Chloe gebruikt in The Lost Legacy haar Sony smartphone. Een logische keus, omdat Naughty Dog onderdeel is van Sony. Ook bevat The Lost Legacy het grootste open gebied dat Naughty Dog ooit heeft gemaakt: Western Ghats. Hier kun je de puzzels oplossen in de volgorde die je zelf bepaald en niet lineair, zoals we gewend zijn van de Uncharted-reeks. De grappling hook die Nathan gebruikt om op moeilijk bereikbare plekken te komen, kun je nu ook in gevechten gebruiken. Ten slotte is er lockpicking toegevoegd, wat geen quick time event is, maar gewoon pielen met je twee thumbsticks. Het lijkt een beetje op een eenvoudige variant van lockpicking in Skyrim. (Te zien in onderstaande video op 3:41.) De sloten die wij voor onze kiezen kregen waren niet denderend lastig om te openen. Dit verandert natuurlijk als er iemand op je staat te schieten en waarschijnlijk zijn de sloten later in het spel wat intenser. Voor bezitters van de PlayStation 4 Pro en een vette monitor of tv is er ondersteuning voor 4K, betere beeldkwaliteit en ondersteuning voor HDR. Je kan er in de verhaalmodus voor kiezen om te spelen op 1440p en 30fps als je echt meer pixels wilt zien. In de Multiplayer en Survival modi draait The Lost Legacy op 1080p en 60fps.

Gameplay

Het voelt helemaal als Uncharted 4 met een beetje extra. Het rijden met je jeep, het schieten, de puzzels.. alles is bekend. De gesprekken van de hoofdpersonen zijn wel echt anders en dat geeft net even die andere sfeer. Chloe doet alles wat we van haar verwachten: klimmen, springen, zwemmen, meppen en schieten gaat gewoon soepel. De smartphone is een andere verpakking van dezelfde informatie. Het is niet zo dat je nu de puzzels sneller doorhebt, omdat het kader rond de aanwijzingen een telefoon voorstelt. Lockpicking vond ik een leuke mechaniek. Ook zijn er weer overal collectables en secrets verstopt. Tijdens het spel zijn er steeds subtiele verwijzingen naar de vorige delen. Chloe refereert bijvoorbeeld naar een bastaard-vloek van Sully, als iets wat een ‘wijze man’ in het verleden had gezegd.

Het was erg leuk om gewoon rond te kijken hoe iedereen aan het spelen was. De meeste schermen lieten ongeveer dezelfde beelden zien, maar sommigen waren compleet ergens anders. Ook heb je de vrijheid om de handlangers van Asav op verschillende manieren te neutraliseren. Ik heb het bestaan van een aantal met stealth enige verlichting gegeven, maar een geschutskoepel (turret) schiet toch behoorlijk wat sneller op. Voor ons stonden alle 4K-schermen ingesteld op 1440p en 30fps. Misschien komt het doordat ik zo dicht op het scherm zat, maar de texture-randjes rond onze hoofdrolspelers komen vaak blurry over. Niet erg storend, maar als je het eenmaal ziet, dan blijf je het zien.

Multiplayer en Survival

Net als in Uncharted 4 heeft The Lost Legacy een multiplayer. Gelukkig kan je gewoon samenspelen met iedereen die Uncharted 4 heeft. Mocht je dus Uncharted 4 fysiek hebben en een vriend van je koopt de fysieke versie The Lost Legacy, dan kan je dus straffeloos elkaars schijfje lenen en toch in multiplayer met elkaar wat kogels uitwisselen. Er zijn natuurlijk genoeg multiplayer-items vrij te spelen die speciaal voor The Lost Legacy in het leven zijn geroepen. De Survival-modus is ook aanwezig. Hier kun je alleen of in co-op met maximaal twee anderen golven van vijanden afknallen.

Onze indruk

Uncharted 4 – The Lost Legacy biedt je meer Uncharted 4, met sexy dames in de hoofdrol, een leuk verhaal vol historische feitjes, verbeterde gameplay en meer multiplayer. Als je een preorder plaatst dan krijg je er Jak and Daxter: The Precursor Legacy bij. Dit is het allereerste deel van de Jak and Daxter-serie. Bij Uncharted 4 – The Lost Legacy weet je wat je krijgt: een top game van hoge kwaliteit voor een leuk prijsje. Uncharted 4 – The Lost Legacy komt 22 augustus exclusief uit op PlayStation 4 voor ongeveer €39,-.