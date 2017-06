Rallyracen spreekt tot de verbeelding en we zien dan ook relatief veel games in dat genre uitkomen. Bigben brengt dit najaar WRC 7 uit. We gingen met hoge snelheid naar Parijs om te zien of ontwikkelaar Kylotonn Games zich wel aan de nieuwe regels houdt.

WRC 7 is de officiële videogame van het 2017 FIA World Rally Championship. Gelukkig weet Kylotonn ook dat de regels waaraan de race-auto's moeten voldoen veranderd zijn, dus zal de nadruk op de dynamische World Rally Cars die in 2017 debuteren gelegd worden. De wagens waarin de coureurs deelnemen zijn krachtiger en agressiever. Dat zien en horen we ook in de game zelf. De besturing en het gedrag van elke auto is herschreven door de nieuwe regelgeving. Een leuk detail, de 'oude' wagens van 2016 zijn ook te selecteren, zodat je het verschil kunt merken tussen de twee jaargangen. Helaas waren deze niet te gebruiken in de demo om een mooie vergelijking te kunnen maken.

In het selectiemenu zien we WRC-coureurs en -wagens uit het seizoen 2017, inclusief Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), Kris Meeke (Citroën C3 WRC) en Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). De Hyundai i20 Coupe WRC is een 380 pk-versie van de straatauto en haalt 100 km per uur binnen 4 seconden. Voor Hyundai Motorsport is de driedeurs Hyundai i20 Coupe WRC de derde nieuwe wagen van het team sinds het in 2014 in het Championship debuteerde.

In de selectie van racetracks zien we naast de dertien landen waar de races gehouden worden de Super Stages. Deze stages zijn gebaseerd op de werkelijkheid, maar wel wat spannender gemaakt qua uitzichten zodat je meer het gevoel hebt in het land te rijden. Daarnaast zijn er Super Stages. Deze zijn wel precies nagemaakt op echte schaal.

Qua spelmodi is er niet veel verrassends: er is een quickplay voor een snel rondje racen, er is een career-modus om een seizoen mee te doen en een uitgebreidere versie waarin je ook te maken krijgt met teambeheer, social media en meer. In deze modus krijg je soms extra 'opdrachten'. Zo kun je racen in Zweden, en krijg je de wens dat er eens geen Scandinaviër wint te lezen op Twitter. Als jij daarvoor kunt zorgen dan krijg je een speciale voortgangsbonus. Logischerwijs krijg je een andere opdracht als je zelf Scandinaviër bent, bewust verliezen is namelijk niet leuk.

In multiplayer kun je online met maximaal acht spelers. Er zijn ook online weekly challenges. Voor mensen met een bank om te zitten en vrienden is er ook een offline splitscreen-modus. Er is ook een eSport-competitie waar de winnaar uiteindelijk naar huis gaat met 20.000 euro.

Voor mensen die geen hardcore racefanaat zijn is WRC 7 ook te spelen. Ze zijn in de basis wel een simulatie, maar tweaken op de lagere moeilijkheidsgraden de wagens, zodat je makkelijker weggedrag krijgt. Wil je wel vol gas dan zet je het niveau lastiger om zo realistischer gedrag te zien. In het begin van het spel is er een test die bekijkt met welke settings je het best kunt rijden. Deze kun je aanpassen of opnieuw rijden als je merkt dat je beter wordt.

De makers hebben wat andere dingen kunnen upgraden dit jaar. Vorig jaar leek de weg wel altijd prima asfalt, maar dit jaar is het wegdek hobbelig, zoals je zou verwachten in een rally. De Kt Engine HD is weer wat gepimpt en ondersteunt bijvoorbeeld PlayStation 4 Pro, waardoor een hogere resolutie en stabielere framerate mogelijk is. Je kunt je auto ook compleet stuk rijden. De schade aan je auto beïnvloedt het rijgedrag. En als je het echt te bont maakt dan is je versnellingsbak stuk en blijf je bijvoorbeeld in z'n drie rijden. Of nog erger: je kunt de race niet uit rijden omdat je wagen total loss is. Met de hulp van Sébastien Chardonnet hebben ze de kwaliteit van de assistent verbeterd, zodat je nog preciezer weet wanneer en hoe sterk de komende bocht is. Genoeg om naar uit te kijken dus. WRC 7 verschijnt najaar 2017 voor PlayStation 4, Xbox One en pc.