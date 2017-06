Vorig jaar liet Bigben weten een exclusieve licentie te hebben op de races van TT Isle of Man. En toen was het stil. De ontwikkelaars hebben zich vooral bezig gehouden met het maken van het spel, en hebben aardig wat voortgang gemaakt. Helm op en op de motor om een van de bekende tracks van de TT eens zelf te beleven in digitale vorm.

Kylotonn Games is de ontwikkelaar en geen vreemde meer als het om racegames gaat. Ze hebben eerder Motorcycle Club, WRC5 en WRC6 gemaakt. Het is dan ook niet raar dat ze dezelfde inhouse engine gebruiken. De Kt Engine HD wordt niet alleen doorontwikkeld voor het aankomende WRC7, maar ook gebruikt voor hun volgende motorrace-project TT Isle of Man. Voor dit project moest er een nieuwe streamingtechnology ontwikkeld worden om het ruim 37 mijlen tellend parkoers zonder laadtijden te kunnen spelen. Het ziet en voelt erg snel aan, die uitdaging hebben de makers in ieder geval goed getackeld.

De TT Mountain Course is een track die niet op een ideaal afgesloten racetrack wordt gereden zoals bijvoorbeeld in Assen, maar juist op de openbare weg. Dus er zou genoeg te zien moeten zijn langs de kant van de weg. In een straat met huizen gaat het nog wel, maar voor de rest doet het spel nogal kaal aan. De grootste ergernis die ik heb bij racegames zijn de pop-ups. Je ziet dan in de verte opeens bomen getekend worden. Gelukkig zijn deze pop-ups afwezig, de bomen, huizen en andere voorwerpen zie je langzaam dichterbij komen. Om het realisme verder te verhogen zijn de makers in de weer geweest met allerlei scans en kaarten om een zo natuurgetrouw mogelijk parkoers te maken. Het is geen millimeter-werk, maar we hebben het hier over tot maar 5 centimeter afwijking. Alleen Gran Turismo-ontwikkelaars zullen nu harakiri plegen.

TT Isle of Man moet meer een arcade-racer dan simulator worden. De besturing is dus niet erg realistisch, maar er mag nog aan gesleuteld gaan worden om het wel lekker aan te laten voelen. Remmen gaat erg traag bijvoorbeeld, maar ook de camera draait wel erg snel 90 graden als je de bocht in gaat in first-person-view. Voor mensen die hopen op dynamisch weer: er is zon, er is bewolking, maar zoals in het echt gaat het racen niet door als het te slecht weer is. Dus verwacht geen spannende race in een regenbui met een glad wegdek. Je kunt ook alleen in de ochtend, middag en namiddag rijden. Na zonsondergang gaat de echte race ook niet beginnen.

Wil je niet de complete race uitrijden, dan kun je bepaalde stukken uit de route rijden. Handig voor een snel potje racen of om te oefenen. Er komt een multiplayermodus waarover nog niet veel bekend is. Maar meer content zoals andere bekende circuits moet je niet verwachten, want anders had het spel niet deze hele specifieke naam gekregen. Hopelijk komen er wel wat langere 'bonus'-tracks in de omgeving van het eiland om wat meer content te bieden. TT Isle of Man komt dit jaar uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.