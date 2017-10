Engeland via nieuwe hattrick Brewster naar finale WK onder 17 heywoodu 25-10-2017 19:14 print

Op het wereldkampioenschap voetbal onder 17 in India heeft Engeland zich geplaatst voor de finale. De grote man bij de ploeg van de Welshman Steve Cooper was zonder twijfel Rhian Brewster, die drie jaar geleden van Chelsea overstapte naar Liverpool.

Brewster scoorde in de eerste vier wedstrijden - drie in de groepsfase en de achtste finales - één keer, maar was in de kwartfinale tegen de Verenigde Staten goed voor een hattrick. Dat herhaalde hij tegen Brazilië in een met meer dan zestigduizend toeschouwers gevuld Salt Lake Stadium in Kolkata.

Na minder dan tien minuten leverde Callum Hudson-Odoi een perfecte pass af op Brewster, die aanvankelijk stuitte op keeper Gabriel Brazão, maar de rebound wel binnen schoot. Een mooie combinatie van Wesley en Paulinho zorgde er tien minuten later al voor dat Brazilië weer op gelijke hoogte kwam: 1-1.

Brenner kon Brazilië na een half uur op 1-2 zetten, maar zijn inzet rolde net langs het doel. Zeven minuten voor rust kwam Fulham-speler Steven Sessegnon met een razende sprint naar het strafschopgebied, waar hij de bal kreeg en deze voor het doel wist te frommelen om Brewster zo in staat te stellen de 2-1 binnen te schieten.

De tweede helft was wat minder boeiend, maar een kwartier voor tijd was het weer raak: Emile Smith-Rowe gaf de bal prima voor en wederom stond Brewster klaar om de kans af te maken en zijn hattrick te voltooien, 3-1.

Engeland stond overigens voor het eerst in de halve finales van het WK onder 17 en staat zaterdag logischerwijze dus ook voor het eerst in de finale, die overigens live te zien is op Eurosport. Brewster is met inmiddels zeven goals voorlopig de topscorer op het WK in India.

De samenvatting van Engeland - Brazilië (Bron: YouTube)