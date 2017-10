Man vast voor dood 83-jarige Tilburgse Redactie 25-10-2017 19:10 print

De politie heeft een 23-jarige man aangehouden in verband met de dood van een 83-jarige vrouw uit Tilburg. De man, die geen vaste woonplek heeft, is familie van het slachtoffer.

De bejaarde vrouw werd zondagmiddag dood gevonden in haar woning in de Jachtslotstraat. Uit onderzoek bleek dat sprake was van een misdrijf.

De verdachte meldde zich dinsdag bij de politie. Hij zit vast in beperking, wat betekent dat hij, op zijn advocaat na, geen contact mag hebben met de buitenwereld. De politie kan verder geen bijzonderheden kan geven.

Het leek een onwelwording, maar de 83-jarige vrouw bleek in haar woning in Tilburg om het leven te zijn gebracht. Eric Passchier legt uit: pic.twitter.com/2nislMvdav — Birgit Verhoeven (@BirgitVerhoeven) 24 oktober 2017



Man vast voor dood 83-jarige Tilburgse (Foto: ANP)