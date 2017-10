FunX biedt excuses aan voor #nohomo Redactie 25-10-2017 17:48 print

Radiostation FunX heeft haar excuses aangeboden voor een post op social media. FunX gebruikte de hashtag #nohomo in een bericht waarin jongeren werd gevraagd knappe jongens te taggen.

Dat viel niet goed op Twitter, waar de zender homofobie werd verweten. Programmaleider van FunX Sharid Uppelschoten verklaarde woensdagochtend op Twitter: "Als FunX iets niet propageert, is het homohaat. No homo is erbij gezet omdat jongens andere jongens niet durven taggen als het gaat om knap. Niet omdat we geen homo's getagd willen zien."

De radiozender voor jongeren liet verder weten dat de hashtag dom was gekozen en niet was bedoeld om homoseksuele jongeren buiten te sluiten. "FunX biedt excuses aan en heeft de post verwijderd. Wij blijven ons hardmaken voor jongeren zodat zij altijd zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun afkomst, religie, geslacht of seksuele geaardheid", aldus de zender.

Toch viel deze verontschuldiging niet bij iedereen in goede aarde. GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens reageerde dat jongens geen andere jongens als knap durven te bestempelen omdat ze bang zijn homoseksueel te lijken. "In plaats van dat u zegt: 'er is niets mis met gay lijken' zegt u 'wees niet bang je lijkt heus niet gay hoor'. Dus #nohomo: dom en bah."

Fijn om te zien dat onze omroepcenten goed worden besteed door de NPO. @FunX #nohomo pic.twitter.com/gXTWQ852A4 — Mar© Ber©ht (@marczelfhier) 25 oktober 2017



FunX biedt excuses aan voor #nohomo (Foto: BuzzE)