Canadiens winnen na slechtste seizoensstart in 76 jaar eindelijk weer in NHL heywoodu 25-10-2017 17:39 print

Fans van de Montreal Canadiens hebben eindelijk weer eens kunnen juichen. De ijshockeyers begonnen dit seizoen in de NHL nog met een (moeizame) overwinning op de Buffalo Sabres, maar daarna verloren ze maar liefst zeven wedstrijden op rij. Voor de recordkampioen is het zo de slechtste start in 76 jaar.

Dinsdagavond ging het in het Bell Centre eindelijk weer beter. Atlantic Division-genoten Florida Panthers kwamen op bezoek en stonden na tien seconden al bijna op voorsprong, ware het niet dat goalie Carey Price dat kon voorkomen. Toch kwamen de Panthers vroeg in de tweede periode op voorsprong, dankzij verdediger Keith Yandle's eerste goal van het seizoen.

De Canadiens zaten niet lekker in de wedstrijd, tot ruim drie minuten voor het einde van de tweede periode. Brendan Gallagher schoot op doel en zag Panthers-goalie James Reimer een redding maken, maar Alex Galchenyuk wipte de rebound fraai binnen: 1-1. Een dikke minuut later schoot Shea Weber in de powerplay de voorsprong voor de Canadiens op de borden en krap vijftien seconden later leidde verdedigend falen van de Panthers de 3-1 van Gallagher in.

Halverwege de derde periode was het wederom Weber die van afstand uithaalde en Reimer kansloos liet. Een schitterende actie van Phillip Danault stelde Max Pacioretty twee minuten later in staat om de wedstrijd in het slot te gooien: 5-1 en de Canadiens hadden eindelijk weer eens wat te juichen, hoewel ze nog wel onderaan bungelen in de Eastern Conference.

Canadiens - Panthers (Bron: YouTube)

Op bezoek bij de Carolina Hurricanes won de Tampa Bay Lightning met 1-5. Nikita Kucherov scoorde, Steven Stamkos tekende voor twee assists, waardoor het Lightning-duo nu al tien wedstrijden op rij goed is voor minstens één goal of assist - de twee staan niet verrassend dan ook bovenaan in de puntenlijst van de NHL.

De Buffalo Sabres lijken de slechte seizoensstart achter zich te laten. In eigen huis boekte de ploeg de derde overwinning van het seizoen, door de Detroit Red Wings te verslaan. De befaamde Red Wings gingen door de 1-0 nederlaag al voor de vijfde keer op rij onderuit.

In Las Vegas blijft het ondertussen feest. De dit seizoen nieuw in de NHL spelende Golden Knights waren met 4-2 te sterk voor de Chicago Blackhawks en hebben na acht wedstrijden nog altijd maar één nederlaag te pakken. Voor de concurrentie was vooral het optreden van de jonge Zweedse goalie Oscar Dansk zorgwekkend. De twee basiskrachten op doel, de ervaren en sterk spelende Marc-André Fleury en Malcolm Subban, liggen er een tijdje geblesseerd uit, maar Dansk - die pas zijn tweede NHL-duel ooit speelde - weerde zich uitstekend tegen de Blackhawks.

Even tussendoor, een heerlijke redding van Penguins-goalie Matt Murray (Bron: YouTube)

Uitslagen NHL dinsdag

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1-5

New York Islanders - Arizona Coyotes 5-3

Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 2-6

Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 2-1 OT

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 1-0

Montreal Canadiens - Florida Panthers 5-1

Ottawa Senators - Los Angeles Kings 2-3 SO

Minnesota Wild - Vancouver Canucks 0-1

Nashville Predators - Calgary Flames 2-3 SO

Colorado Avalanche - Dallas Stars 5-3

Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 4-2