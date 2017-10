Microsoft's Kinect is dood

Microsoft stopt met het produceren van de Kinect. Daarmee is de motion camera officieel doodverklaard.

De Kinect-camera was Microsoft zijn antwoord op de motion-control hype die gecreëerd is door Nintendo met de Wii. Sony, met de PlayStation Move, hanteerde een vergelijkbare technologie als Nintendo, Microsoft ging de andere kant op door spelers in staat te stellen te gamen zonder controller. Eind 2010 werd de camera verkrijgbaar voor Xbox 360, maar ondanks een goede start is Kinect bij gamers nooit echt van de grond gekomen, mede doordat Microsoft's marketing zich vooral op de jongere spelers leek te focussen.

Gamers waren dus niet erg onder de indruk van het apparaat, maar de technologie in het apparaat was zeker niet mis. Vooral de medische wereld zag kansen met de Kinect. Niet alleen prikkelt de Kinect spelers om meer te bewegen, de camera was ook geschikt als hulpmiddel tijdens een operatie, en Kinect-games werden zelfs gebruikt om autisme bij kinderen te detecteren.

Met de komst van Xbox One in 2013 wilde Microsoft uiteraard de populariteit van de camera verder aanwakkeren, en dus werd de Kinect verplicht gebundeld met de nieuwe console. De Xbox One verkocht, mede door de hogere prijs, niet goed en bovendien wekte het gebrek aan een uitknop op de Kinect argwaan, en klachten betreffende privacy begonnen binnen te stromen. Later begon Microsoft de Xbox One te verkopen zonder Kinect, en daarmee was grotendeels de ondersteuning voor het apparaat al verdwenen. Sindsdien zijn er maar een handjevol games specifiek ontwikkeld voor Kinect, en voor vele Xbox-gamers staat de camera al enkele jaren stof te happen. Microsoft heeft vandaag aangekondigd te stoppen met het produceren van de Kinect.

Microsoft is nog wel bezig met het zogenoemde 'mixed reality'. Microsoft HoloLens is een smartbril en nog altijd in ontwikkeling, hoewel dit niet specifiek voor games is bedoeld.

"Kinect, turn off."