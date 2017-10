De politie in Rotterdam heeft dinsdag twee mannen van 37 en 46 jaar uit Den Bosch en Velp aangehouden na een grote brand in een bedrijfspand in Spaanse Polder in Rotterdam. In het uitgebrande pand werd een hennepkwekerij aangetroffen.

Rond 14.30 uur sloegen door een explosie de ruiten uit het pand aan de Vlaardingweg. Hierop ontstond direct brand. Een getuige zag dat een onbekende man aan zijn hoofd gewond raakte, maar hij was al weggelopen voordat de politie of ambulance zich over hem kon ontfermen.

Terwijl de brandweerlieden de brand blusten, deden de agenten onderzoek. Twee mannen die ten tijde van de explosie bij het pand waren, werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand en de hennepkwekerij. Ze zitten vast en worden verhoord.

Het is onbekend hoe de ontploffing heeft kunnen ontstaan en of er een link ligt tussen de explosie en de hennepkwekerij. De Forensische Opsporing en recherche hebben de brand en de kwekerij in onderzoek.



Arrestaties na explosie hennepkwekerij (Foto: stockfoto politie.nl)